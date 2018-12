Komentarze po przemówieniu Jarosława Kaczyńskiego. Część „wewnątrzpartyjna” za zamkniętymi drzwiami

18:10 Zdecydowano, że druga część wystąpienia prezesa PiS odbędzie się za zamkniętymi drzwiami. Na Twitterze przemówienie Kaczyńskiego wywołało lawinę komentarzy:



https://twitter.com/makowski_m/status/1071083568393261056 17:56 Ryszard Terlecki ogłosił 10 minut przerwy. 17:56 Kaczyński: To była część mojego wystąpienia o charakterze ogólnym. Po krótkiej przerwie przejdę do kwestii o charakterze wewnątrzpartyjnym. 17:55 Kaczyński: My wiemy, że Polacy chcą praworządności. Dla bardzo wielu Polaków ta sprawa jest ważna. Chciałem zapewnić, że PiS jest gwarantem tego, że w Polsce ta praworządność będzie przestrzegana. Wszelkie reformy, także reforma sądownictwa, są właśnie po to. 17:53 Kaczyński: Jak to było w trakcie 8 lat koalicji PO-PSL to wszyscy wiemy. Łamano konstytucję wielokrotnie, ale także łamano prawa człowieka. Weźmy chociaż operację "Widelec". To była akcja w ramach walki z kibicami. Mieliśmy także do czynienia z tolerancją używania firm ochroniarskich do walki z obywatelem, np na Placu Defilad, kiedy funkcjonariusze prywatnych spółek pacyfikowali znajdujących się tam ludzi.



Kaczyński: A np. napad na młodego człowieka, który prowadził stronę przeciwko prezydentowi Komorowskiemu czy napady na redakcje, kiedy wyrywano teczkę (laptopa - red.) redaktorowi naczelnemu? Nie my strzelaliśmy do górników. Jeśli ktoś w Polsce łamał prawo, to nasi polityczni przeciwnicy. 17:51 Kaczyński Całkowicie w zgodzie z konstytucją są także reformy wymiaru sprawiedliwości. Dotyczy to także kadencji I prezesa SN. PiS w żadnym wypadku konstytucji nie łamało. 17:49 To samo dotyczy podejmowania decyzji przez poprzedni Trybunał Konstytucyjny na podstawie domniemania konstytucyjności. Nie miały one żadnego znaczenia prawnego. Pani premier nie tylko nie miała obowiązku, ale i nie miała prawa tych decyzji opublikować. 17:47 Kaczyński: Kolejna kwestia, o której warto powiedzieć. To kwestia wmawiania, że my łamaliśmy, albo łamiemy konstytucję. Tłumaczyliśmy to wielokrotnie, ale przypomnę. To nie my złamaliśmy konstytucję, tylko poprzednicy w poprzedniej kadencji ją złamali. Dokonano wyboru na miejsce sędziów, których kadencje kończyły się w momencie wybrania Sejmu i Senatu. Przypominam, były ostrzeżenia. To co my zrobiliśmy, zrobiliśmy w zgodzie z prawem. Co więcej, był to nasz obowiązek. 17:45 Kaczyński: Walczyliśmy z aferami i będziemy walczyć z aferami.



https://twitter.com/pisorgpl/status/1071079620659814402 17:44 Afer było dużo więcej: Amber Gold i OLT Express. To są w gruncie rzeczy dwie afery. Przynajmniej niektórzy mówią o przynajmniej pośrednim udziale przewodniczącego Rady Europejskiej.



Ja tutaj oczywiście niczego nie mogę rozstrzygać. Od tego jest wymiar sprawiedliwości. Ale o tym warto wiedzieć, o tym warto wspominać.



Poza tym mamy aferę hazardową, informatyczną, gazową. Mamy afery takie jak prywatyzacyjna. Mamy fakt, że szefem najważniejszej instytucji w Polsce jest osoba, która w gruncie rzeczy powinna mieć postawione zarzuty i nikt jej do dymisji nie zmuszał. Jak szybko ten pan prezentowany pierwszą literą nazwiska musiał ustąpić. 17:40 Kaczyński: Mieliśmy różnego rodzaju niedobre wydarzenia, nie kryliśmy ich. Być może zdarzą się następne. Ale jest sprawa skali.



Weźmy sprawę afery VAT-owskiej. Z zeznań wynika, że ta gigantyczna w skali światowej afera nie była aferą rozproszoną, tolerowaną przez rząd. To była po prostu afera tego rządu. Jest kwestia odpowiedzialności tego rządu i jego szefa. Także odpowiedzialności karnej. 17:37 Trzeba mówić o zasadniczych różnicach między naszymi formacjami. Różnice są dwie:



Jest różnica reakcji na zło. Wynika z tego, że w każdym wielkim zbiorze ludzi muszą znaleźć się czarne owce. To wynika ze statystyki. Ludzie, którzy łamią prawo, dopuszczają się czynów niegodnych czy karalnych.



My reagujemy w zgodzie z prawem, twardo, zasadniczo. Są ludzie z PiS, którzy już długo za naszych rządów znajdują się w aresztach śledczych. My domagamy się kar, wyciągamy wnioski, ograniczamy te zjawiska, redukujemy do minimum.



Druga strona nie reaguje w najmniejszym stopniu na tego typu wydarzenia. Wszyscy są niewinni i cierpią z powodów politycznych. 17:35 Kaczyński: Ta trudność jest poważna, bardzo poważna. Straszliwie szkodzi Polsce. Ma różne objawy. Zwrócę uwagę na jedną wyjątkowo groźną.



To próba sprowadzenia naszej koalicji i naszych przeciwników na tę samą płaszczyznę. "Być może oni są źli, ale nasza strona jest taka sama". Mówiąc w skrócie: PO i PiS to takie same partie.



Z całą mocą musimy to odrzucić, bo to jest najgroźniejszy rodzaj socjotechniki dziś stosowany. 17:33 Otóż w Polsce trwa spór. On jest rzeczą normalną. Tyle tylko, że w naszej ojczyźnie jedna strona - czyli my - uznajemy reguły demokracji, a druga strona tych reguł nie uznaje.



Dlaczego może nie uznawać? Bo ma poparcie mediów i czynników zagranicznych. Może kłamać i kłamać, bić rekordy hipokryzji i zapowiadać, że po wygranej odrzuci zasady praworządności. 17:32 To zadanie trudne w każdym kraju demokratycznym - uzyskać przewagę jednej liście wyborczej. Ten cel jest szczególnie trudny u nas w Polsce. 17:32 Kaczyński: To, co jest warunkiem, by ten proces trwa, jest zwycięstwo wyborcze Zjednoczonej Prawicy. PiS i Zjednoczonej Prawicy. 17:31 Czy te warunki są dziś spełniane? My idziemy w tym kierunku, ale trzeba jeszcze wiele uczynić. 17:30 Potrzebna jest także - i to chcę mocno podkreślić - nasza podmiotowa przynależność do Unii Europejskiej. 17:30 Dla wolności potrzebne jest sprawne państwo, instytucje, dynamiczna grupa przedsiębiorców (zarówno prywatnych, jak i kierujących jednostkami państwowymi). 17:29 Kaczyński: Polacy mają wielkie oczekiwania, chcą szybko osiągnąć stan, który jest właściwy dla krajów Europy Zachodniej. Stan dobrobytu, bezpieczeństwa. Gdzie wolność można realizować także dzięki temu, że ma się środki, by móc korzystać z różnego rodzaju propozycji dzisiejszego świata. ta wolność może i musi być zapewniona. 17:28 Kaczyński: Zbliżają się wybory, które zdecydują o losie Polaków. 17:22 Wyjazdowe posiedzenie klubu PiS odbywa się w Jachrance koło Legionowa. Potrwa do soboty 8 grudnia. 17:20 Z informacji Onetu wynika, że Jarosław Kaczyński jest już na miejscu. 17:15 Sala pełna. Nadal czekamy.



https://twitter.com/luka_mik/status/1071075817529270272 17:10 Niestety, rozpoczęcie transmisji z przemówienia prezesa PiS opóźnia się.

W piątek 7 grudnia w Programie Trzecim Polskiego Radia marszałek Senatu Stanisław Karczewski zapowiedział dyskusję na posiedzeniu klubu PiS oraz przemówienie prezesa Kaczyńskiego. Zaznaczył, że będzie ono „bardzo ważne”, bo prezes „będzie mówił o ważnych rzeczach”. Zdradził, że będzie mowa m.in. „o przyszłości naszej kampanii wyborczej, o przyszłości, o polityce, o Prawie i Sprawiedliwości, o sytuacji w Polsce”. Dziennikarze RMF FM dowiedzieli się także, że Jarosław Kaczyński będzie głównie rozliczał, ostrzegał i mobilizował posłów swojej partii.