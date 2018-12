Donald Tusk: To będzie ważny tydzień dla Brexitu

Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk w niedzielę odbył rozmowę z premier Wielkiej Brytanii Theresą May. „Rozmawiałem przez telefon z premier Theresą May. To będzie ważny tydzień dla losu Brexitu” – napisał na w mediach społecznościowych.

Przypomnijmy, głosowanie nad porozumieniem ws. Brexitu odbędzie się w Izbie Gmin we wtorek 11 grudnia. Głosowanie, które rozstrzygnie o losach „rozwodu” Wielkiej Brytanii z Unią Europejską zwieńczy pięciodniową debatę poświęconą porozumieniu, które rząd Theresy May wypracował z przedstawicielami UE.

– To będzie jedno z najbardziej znaczących głosowań w parlamencie od wielu lat. Od niego zależy, czy pójdziemy razem ku lepszej przyszłości, czy wywoła niepewność – zapowiadała niedawno premier Theresa May. – Zarówno w parlamencie jak i poza nim będę przedstawiać argumenty za wypracowaną umową. Uważam, że nie powinno być drugiego referendum. Brytyjczycy dokonali wyboru. Zagłosowali za opuszczeniem UE – stwierdziła. Dodała również, że Wielka Brytania i UE „pozostaną przyjaciółmi”.