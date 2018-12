500 plus dla rodzin z pierwszym dzieckiem? Joanna Schmidt przedstawia argumenty

Joanna Schmidt na antenie RMF FM opowiedziała o konwencji założycielskiej partii Teraz!. – Ważne jest to, że nasze postulaty programowe przebiły się. Były cytowane z wystąpień postulaty programowe Ryszarda Petru i Joanny Scheuring-Wielgus. Był przekaz w wieczornych, głównych wiadomościach, natomiast najważniejsze jest, że przyszli sympatycy, mogliśmy się spotkać, porozmawiać z nimi – mówiła.

500 plus dla rodzin z pierwszym dzieckiem?

Przedstawicielka nowej partii nawiązała do programu 500 plus, który jej zdaniem powinien być przyznawany dla rodzin z pierwszym dzieckiem. – Tym osobom jest często dużo ciężej, niż bogatym rodzinom, które mają nawet trójkę dzieci, ale mają takie dochody, że nie powinny go pobierać – argumentowała i zapowiedziała, że partia Teraz! zajmie się modyfikacją programu 500 plus.

Schmidt dopytywana o dodatek 500 plus dla bezrobotnych stwierdziła, że dla nich powinny być inne programy socjalne. Wspomniała o potrzebie przeznaczenia większych środków na ten cel, ale też konieczności innego sposobu ich rozprowadzania.