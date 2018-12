Jak Polacy oceniają ministrów w rządzie premiera Morawieckiego? Najnowszy sondaż

„Rzeczpospolita” wyjaśnia, w jaki sposób przedstawiono wyniki badania IBRiS. Porównując oceny „dobrze i bardzo dobrze” z liczbą ocen „źle lub bardzo źle", wyciągnięto średni werdykt respondentów. Osobne kategorie to „nie znam" oraz „ani źle, ani dobrze”. To one często decydowały o ostatecznej ocenie zbiorczej.

Na tej podstawie okazało się, że najlepiej oceniono m.in. ministrów: Piotra Glińskiego, Jarosława Gowina, Joachima Brodzińskiego, Łukasza Szumowskiego i Mariusza Błaszczaka. Wszyscy dostali ocenę „dobrą”. Nieco gorzej oceniono ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, oraz ministra rolnictwa Jana Ardanowskiego, którzy otrzymali notę „raczej dobrze”. Ocenę „średnio” dostali: Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska oraz Jacek Czaputowicz.

Negatywne noty, czyli „raczej źle” otrzymali m.in.: premier Mateusz Morawiecki, minister sportu i turystyki Witold Bańka oraz minister gospodarki morskiej Marek Gróbarczyk. Jeszcze gorzej wypadli wicepremier Beata Szydło i minister cyfryzacji Marek Zagórski. Oboje otrzymali oceny „źle”.