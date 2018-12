Premier Morawiecki jak Barack Obama? Pojawił się w pięciu nowych spotach

W środę 12 grudnia na oficjalnych profilach Kancelarii Premiera w mediach społecznościowych pojawiły się cztery filmy. Widzimy w nich Mateusza Morawieckiego, który odpowiada na pytania odnoszące się do Polski i sytuacji obywateli. Wszystkie opatrzone są hasztagiem #PracaDlaPolski. Dotyczą spraw seniorów, kwestii budżetowych, dążenia do europejskiego standardu życia, wzrostu wynagrodzeń oraz obaw o opuszczenie przez Polskę Unii Europejskiej.

W tym ostatnim temacie Mateusz Morawiecki jednoznacznie odrzuca wszelkie sugestie dotyczące Polexitu. – To jest oczywiście piramidalna bzdura, czy, jak to się teraz mówi, fake news – mówi. Rzuca też stwierdzenie o „rosnącej pozycję w Unii Europejskiej”, co jego zdaniem „może się niektórym nie podobać”.

Wirtualna Polska, która jako pierwsza zamieściła dwa z pięciu spotów, zwraca uwagę na ich podobieństwo do rozmów przeprowadzanych z Amerykanami przez prezydenta Baracka Obamę. Dziennikarze portalu gazeta.pl zwracają z kolei uwagę na jednego z rozmówców premiera, którym ma być Grzegorz Rejowski, młody działacz PiS-u z Warszawy.

We wtorek 11 grudnia minął rok od powołania Mateusza Morawieckiego na funkcję premiera. 12 grudnia 2018 roku posłowie przegłosowali wniosek o wotum zaufania dla jego rządu. Udział w głosowaniu wzięło 414 posłów. Za udzieleniem wotum zaufania było 231 z nich, przeciw opowiedziało się 181. Dwóch parlamentarzystów wstrzymało się od głosu. Po ogłoszeniu wyników głosowania, posłowie PiS skandowali „Mateusz, Mateusz”. Nie zabrakło także gratulacji oraz wręczania kwiatów.