Zygmunt Solorz i jego bank domagają się usunięcia tekstów z „Wyborczej” i „Newsweeka”

Usunięcia artykułu opublikowanego w „Newsweek Polska” domaga się Plus Bank, którego właścicielem jest Zygmunt Solorz. Sam biznesmen z kolei podobne żądania wysuwa w stosunku do tekstu opublikowanego w „Gazecie Wyborczej” z piątku 14 grudnia. W „Newsweeku” napisano, że 31 października tego roku Solorz spotkał się z premierem Morawieckim w Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie. Na terenie kościoła funkcjonuje fundacja kierowana przez Piotra Gawła, członka zarządu Polkomtelu, który należy z kolei do grupy Cyfrowy Polsat. Zdaniem dziennikarzy to Gaweł miał zaaranżować spotkanie.

Według przedstawicieli obecnych na spotkaniu stron, dotyczyło ono jedynie obchodów 100-lecia niepodległości Polski i filmu „Solidarność”, którego producentem jest Polsat. Renata Grochal i Radosław Omachel z „Newsweeka” w swoim tekście sugerują, że spotkanie mogło dotyczyć jakichś wątków afery KNF. Pytają wręcz, czy to nie Plus Bank miał przejąć bank Leszka Czarneckiego w ramach niesławnego „planu Zdzisława”.

Oświadczenie Plus Banku

– Plus Bank SA oświadcza, że nie brał udziału w jakichkolwiek działaniach mających na celu przejęcie jakiegokolwiek banku należącego do Pana Leszka Czarneckiego, co opublikował tygodnik „Newsweek” oraz strona internetowa newsweek.pl. Plus Bank SA nie ma również nic wspólnego z czymś, co przez tygodnik „Newsweek” zostało określone jako „plan Zdzisława”. Sugestie i insynuacje zawarte w artykule zamieszczonym w tygodniu Newsweek są bezpodstawne i nieprawdziwe – możemy przeczytać w komunikacie wystosowanym przez firmę. Jednocześnie Wirtualne Media podają, że Plus Bank skierował do Ringier Axel Springer Polska i Ringier Axel Springer AG przedsądowe wezwanie do usunięcia artykułów i ich przedruków.

Tekst „Wyborczej”

Z kolei w piątkowej „Gazecie Wyborczej” w tekście „Solorz, Sferia i łaska państwa” Dominika Wielowieyska pisze o przedłużeniu dla polsatowskiej spółki Sferia rezerwacji pasma z częstotliwości 800 MHz, które poprzedziło spotkanie Solorza i Morawieckiego. Decyzję podjął Urząd Komunikacji Elektronicznej. W weekendowym wydaniu „Wyborczej” ma pojawić się kontynuacja tego tekstu, mówiąca o relacjach Zygmunta Solorza z rządem i „nowych wątkach w aferze KNF” związanych z jego bankiem. Z wpisu na Twitterze Wielowieyskiej dowiadujemy się, że także ten artykuł spotkał się z odpowiedzią w postaci wezwania przedsądowego z żądaniem usunięcia tekstu.