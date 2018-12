Popek zakłada partię Młoda Polska? „Ja mam k***a osobiście tego dość”

W sobotę na kanale Król Albanii TV w serwisie YouTube zamieszony został 43-sekundowy klip z Popkiem w roli głównej. – Kochani rodacy, w zaistniałej sytuacji nie mamy co na nich liczyć – mówi Popek, stojąc przed budynkiem Sejmu. – Ja mam k***a osobiście tego dość, dlatego robię to dla dobra moich dzieci, waszych dzieci i zajmuję się polityką i otwieram partię Młoda Polska – ogłosił raper.

– Oddając głos na Młodą Polskę głosujecie na samych siebie. Ja musiałem zmienić swoje życie dla swoich dzieci i zamierzam zmienić ten kraj także dla swoich dzieci. Pamiętajcie, że ten kraj jest w naszych rękach. My jesteśmy właścicielami tego kraju i tylko my możemy coś w tym kraju zmienić. Ja nie jestem aniołkiem, popełniłem dużo błędów tylko, że ja do tych błędów potrafię się przyznać – dodaje. Czy to rzeczywista deklaracja, czy element promocji rapera? Zapewne przekonamy się wkrótce.

Popek a polityka

Warto podkreślić, że Paweł Mikołajuw już wcześniej składał polityczne deklaracje. W październiku minionego roku „Super Express” informował, że Popek może znaleźć miejsce na listach ugrupowania Wolność, którym kieruje Janusz Korwin-Mikke. W krótkim filmiku Popek przedstawił wówczas swoje poglądy dotyczące służby zdrowia, systemu podatkowego oraz przyjmowania migrantów.

Kim jest Popek?

Popek znany jest przede wszystkim z występów w grupach hip-hopowych. Swoją karierę rozpoczął w zespole Firma. Szerokiej publiczności jest znany przede wszystkim jako członek zespołu Gang Albanii, który tworzy wraz z Robertem M i Borixonem. W 2015 roku ukazała się ich pierwsza płyta. Grupa była wielokrotnie krytykowana za kontrowersyjne teksty, które są pełne wulgaryzmów. Raper do niedawna miał problemy z prawem, wystawiono za nim europejski nakaz aresztowania, jednak w kwietniu tego roku został zniesiony, dzięki czemu Popek mógł wrócić do kraju. W 2012 roku Paweł Rak wytatuował sobie gałki oczne i wykonał skaryfikację na twarzy. Dwa lata później zastąpił naturalne zęby protezą ze złota.