Francuska telewizja wymazała napis krytykujący Macrona. Wszczęto postępowanie wyjaśniające

W sobotę 15 grudnia we Francji znów odbyły się protesty tzw. żółtych kamizelek. Jak w każdy weekend od 17 listopada, na ulice wyszli ludzie, którzy nie zgadzają się z polityką rządu i nakładaniem kolejnych obciążeń na najbiedniejszych. Choć tym razem w protestach brała udział relatywnie niska liczba protestujących, to w kraju i za granicą znów wybuchła burza. Tym razem ze względu na materiał, który pojawił się w telewizji France 3.

Wyjątkowo nie chodzi tu o akty wandalizmu po stronie protestujących, ani brutalną reakcję policji. W tym przypadku zawiedli dziennikarze lub ktoś odpowiedzialny za produkcję telewizyjnego materiału. W relacji na żywo Na fotografii ustawionej jako tło w studiu telewizyjnym ktoś wymazał dolną część transparentu. Zamiast napisu „Wynoś się Macron” widzowie widzieli więc samo „Macron”. Kiedy manipulacja została dostrzeżona w mediach społecznościowych, we Francji wybuchła prawdziwa burza.

W niedzielę 16 grudnia informacje o wymazaniu części napisu ostatecznie potwierdził autor zdjęcia, reporter agencji AFP. Agence France Presse zwróciła się bezpośrednio do France 3 po wyjaśnienia i uzyskała potwierdzenie dokonania modyfikacji zdjęcia. Według oświadczenia stacji zrobiła to osoba przygotowująca program, a redaktor naczelny nie zauważył manipulacji. Władze telewizji zapewniły, że w sprawie tej wszczęto śledztwo. Jednocześnie podkreślono, że był to „błąd i brak rozeznania”, a nie „cenzura” czy wola ukrywania informacji. Sama stacja na swojej antenie poinformowała jeszcze w niedzielę o sprawie.

