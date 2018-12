Odcięta głowa koło mieszkania wiceministra? Poseł Kamiński składa interpelację i chce wyjaśnień

O sprawie całodobowej ochrony domu Jarosława Zielińskiego informowały już krajowe media, a politycy opozycji wzywali do wyjaśnień. Wiceminister MSWiA w wywiadzie dla „Sieci” tłumaczył obecność funkcjonariuszy popełnionym „jakiś czas temu brutalnym morderstwem”. Zdradził, że w pobliżu jego domu odnaleziono ludzką głowę.

Polityk PiS nie podał jednak szczegółów tej sprawy. Dziennikarzom udało się ustalić, że do jednej takiej sprawy doszło 20 lat temu, a głowę znaleziono 240 kilometrów od Suwałk, czyli miejsca zamieszkania Jarosława Zielińskiego. Dziennikarze „SE” dotarli do jeszcze innej sprawy, w której głowę podrzucono kilometr od domu rodzinnego wiceministra. Miało to jednak miejsce 25 lat temu.

Interpelacja Michała Kamińskiego

Informacjami przekazanymi przez Zielińskiego „przejął się” poseł Michał Tomasz Kamiński. Na swoim koncie na Facebooku opublikował treść interpelacji, którą skierował do szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego. „Zgodnie z moim konstytucyjnym prawem, jako poseł na Sejm kieruję do Pana interpelacje w sprawie ponurej zbrodni, do której musiało dojść w pobliżu posesji Pańskiego współpracownika ministra Jarosława Zielińskiego” – napisał poseł.

„Nie trzeba być Sherlockiem Holmesem ani tytanem wiedzy medycznej, by fakt odnalezienia ludzkiej głowy powiązać z poważnym podejrzeniem popełnienia zbrodni zabójstwa” – ocenił Kamiński i wyraził nadzieję, że służby pracują nad wyjaśnieniem, dlaczego ludzkie szczątki znalazły się w pobliżu działki „wybitnego orędownika dobrej zmiany ministra Jarosława Zielińskiego”.

„Jednocześnie, przy okazji tej interpelacji, pragnę zapewnić Pana Ministra, iż obce mi są supozycje niegodziwców sugerujących, że szczególna ochrona willi ministra Zielińskiego bierze się z jego rzekomej bufonady. Na marginesie, to nie ludzie to wilki. Będę wdzięczny za podzielenie się przez Pana Ministra ze mną szczegółami tego śledztwa” – zakończył. Pełną treść jego interpelacji zamieszczamy poniżej.