Theresa May po spotkaniu z premierem Morawieckim. Powtórzyła ważną deklarację

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się 20 grudnia w Londynie z Theresą May. W oficjalnym komunikacie brytyjskiego rządu podano, że tematami odbywających się w ramach trzecich w tym roku konsultacji międzyrządowych są następujące kwestie: obronność, bezpieczeństwo, dobrobyt. Te zagadnienia miały być omówione również w kontekście ewentualnego brexitu.

May po spotkaniu z Morawieckim podkreśliła,że polsko-brytyjskie konsultacje mają „długą historię i szeroki zakres”. Przyznała, że ważna jest kwestia praw obywatelskich i istotnego wkładu, jaki wnieśli Polacy, którzy zdecydowali się żyć w Wielkiej Brytanii. May powtórzyła swoją wcześniejszą zapowiedź i zapewniła, że prawa Polaków będą zagwarantowane po tym, jak Wielka Brytania opuści Unię Europejską.

„Polska jest jednym z naszych najbliższych przyjaciół i sojuszników”

Przed wizytą Mateusza Morawieckiego, premier Wielkiej Brytanii opowiedziała o relacjach między Polską, a Wielką Brytanią. – Polska jest jednym z naszych najbliższych przyjaciół i sojuszników. To partnerstwo jest ważne dla obu naszych narodów, czyni nas bezpieczniejszymi i lepiej prosperującymi – powiedziała Theresa May. – W przeszłości Wielka Brytania i Polska zawsze stały ramię w ramię. Razem podzielamy bezwarunkowe zobowiązanie do dbania o stabilność i pokój w Europie, a jednocześnie mamy świadomość występujących zagrożeń, z którymi się mierzymy – dodała.

