Świąteczne życzenia od premiera Morawieckiego. „Spełnienia marzeń o wielkiej, wspaniałej Polsce”

Składając życzenia szef rządu podkreślił, że to wyjątkowy czas dla nas wszystkich. Kiedy znikają podziały i zauważamy, że więcej jest tego, co nas łączy niż dzieli. – Zasiądźmy do wigilijnej kolacji pogodzeni ze sobą i bądźmy hojni wobec siebie życzliwością, zrozumieniem i wsparciem podczas Świąt, ale i każdego dnia w roku – mówił premier.

Życzenia od prezesa PiS

21 grudnia w opublikowanym na oficjalnych profilach PiS nagraniu, prezes tej partii Jarosław Kaczyński przez minutę i 14 sekund składa życzenia Polakom. – Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, za chwilę nowy rok. Chciałem państwu złożyć najserdeczniejsze, najlepsze życzenia: miłych, rodzinnych, wesołych, szczęśliwych świąt. I jak największego udziału w tej nadziei, w tej radości, którą przyniósł ze sobą Chrystus – mówił polityk.

– Chciałem także życzyć jak najlepszego nowego roku. Ten, który mija, przyniósł ze sobą wiele dobrych wydarzeń. Przyniósł piękne obchody 100-lecia odzyskania niepodległości. Przyniósł sukcesy – także sukcesy w dziedzinie ekonomicznej. Życzę, żeby ten rok kolejny spełnił jak najwięcej naszych nadziei – i tych wspólnych i tych indywidualnych. By przybliżył taką Polskę, jakiej wszyscy chcemy: Polskę silną, sprawiedliwą, dostatnią i sprawiedliwą – jeszcze raz powtarzam to słowo – dla wszystkich – życzył Kaczyński.

