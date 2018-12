Kempa: W tym roku przeznaczyliśmy na redukcję kryzysu syryjskiego około 112 milionów złotych

W programie „Wydarzenia i Opinie" minister ds. pomocy humanitarnej Beata Kempa opowiedziała, w jaki sposób Polska pomaga ofiarom wojny w Syrii i jaka jest skala tych działań. – Tylko w tym roku przeznaczyliśmy na tzw. kryzys syryjski, czy redukcję kryzysu syryjskiego, około 112 milionów złotych – poinformowała. Minister została zapytana o to, czy kwoty przeznaczane na pomoc humanitarną są wystarczające. Odpowiadając stwierdziła, że „zawsze można więcej, tylko jest kwestia możliwości, jakie są tam na miejscu w niesieniu pomocy".

Minister ds. pomocy humanitarnej w trakcie programu „Wydarzenia i Opinie” opisała również, w jaki sposób przebiega procedura przyznawania pieniędzy na pomoc. - Organizacje, poprzez które my tę pomoc niesiemy, one tam bezpośrednio wchodzą, też z narażeniem życia i zdrowia (…). Jeśli wnioskują o pewną kwotę do polskiego rządu, jeśli te wnioski odpowiadają wszelkim naszym przepisom, a odpowiadają (one z reguły są bardzo odpowiedzialne i bardzo dobrze napisane, przede wszystkim mają cechę świetnie rozpoznanych potrzeb) to my takie wnioski finansujemy – powiedziała.

Beata Kempa poinformowała również, że dzięki jednemu z projektów, który został zgłoszony przez Polską Misję Medyczną „około 300 kobiet i dzieci w Syrii zostało zaopatrzonych w protezy i zapewniona im została rehabilitacja, a także wyposażone zostało centrum ortopedyczne”. – Najważniejsza w tej chwili jest kwestia żywności, edukacji, zapewnienia podstawowych warunków dla dzieci, obuwia, odzieży - powiedziała Kempa. - To, co jednak jest najbardziej potrzebne to nadzieja na odbudowanie ich wiosek i miast – dodała zapytana przez Bogdana Rymanowskiego, jakiego typu pomoc jest najbardziej oczekiwana.

