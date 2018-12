PSL stawia Schetynie twarde warunki. Ludowcy nie chcą Nowoczesnej w Koalicji Obywatelskiej?

Jednym z nich ma być likwidacja Nowoczesnej. Dlaczego? Bo ludowcy nie wyobrażają sobie wejścia w koalicje z partią o tak liberalnych poglądach jak ugrupowanie Katarzyny Lubnauer. – Kwestie światopoglądowe, które podnosi Nowoczesna są nie do zaakceptowania przez konserwatywny elektorat ludowców – mówi nasz rozmówca. I przekonuje, że w ciągu kilku miesięcy dokona się całkowita likwidacja Nowoczesnej.

Co ciekawe to właśnie Władysław Kosiniak-Kamysz był zaskoczony transferem posłów z Nowoczesnej jakiego dokonał Grzegorz Schetyna. Po tym zarówno on jak i Ryszard Petru mieli stracić resztki zaufania do lidera PO, w obawie, że w stosunku do nich również zachowa się nielojalnie. Teraz zaś słychać głosy, że Grzegorz Schetyna jest namawiany przez przyszłego koalicjanta do dalszego przejmowania polityków Nowoczesnej.

