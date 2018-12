Protasiewicz ma budować listę w kontrze do Schetyny?

Alternatywna lista opozycyjna w kontrze do listy Koalicji Obywatelskiej to czarny sen Grzegorza Schetyny. Ten w politycznym zaciszu zaczyna realizować Jacek Protasiewicz, który o nowym projekcie rozmawia zarówno z lewicą jak i Ryszardem Petru. I to właśnie tej liście miałby patronować Donald Tusk. Bo z szefem PO nie znalazł do tej pory porozumienia w sprawie doboru kandydatów na listy do Parlamentu Europejskiego. – Nie przez przypadek Tusk wybrał Protasiewicza do spinania projektu alternatywnej listy. Dla nikogo nie jest tajemnicą, że Schetyna z Protasiewiczem się nie cierpią. Kiedyś Tusk używał Protasiewicza jako narzędzia do walki ze Schetyną i znowu probuje to robić – mówi nasz informator. Nie wiadomo czy druga opozycyjna lista w ogóle powstanie, ale w kuluarach słychać, że jeśli szef Platformy Obywatelskiej nie przestanie na warunki swoich przyszłych koalicjantów Ryszarda Petru i Władysława Kosianika-Kamysza, to niewykluczone, że zdecydują się włączyć do nowego porozumienia między partiami.