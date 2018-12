PiS sięga po narodowców? Andruszkiewicz nieoficjalnie wiceministrem cyfryzacji

Po pierwszych doniesieniach płynących z centrum analitycznego Polityka Insight, kolejne informacje w tej sprawie uzyskała Wirtualna Polska. Według dziennikarzy WP, Andruszkiewicz już w piątek 28 grudnia miał wystąpić z koła poselskiego Wolni i Solidarni, którego liderem jest Kornel Morawiecki. Dziennikarze portalu twierdzą też, że nieoficjalnie potwierdzili, iż 28-letni Andruszkiewicz faktycznie otrzymał propozycję zostania wiceministrem cyfryzacji w rządzie Zjednoczonej Prawicy i zamierza ją przyjąć.

W Wirtualnej Polsce zwrócono też uwagę na wpisy, które Adam Andruszkiewicz publikował w mediach społecznościowych. Na Facebooku pisał on m.in. o konieczności „zjednoczenia sił patriotycznych”. Przekonywał, że „tylko wielki obóz na prawicy jest w stanie zatrzymać powrót Tuska do władzy w Polsce za rok”. Na Twitterze dodawał, że odpowiedzią na ryzyko powrotu PO do władzy „musi być konsolidacja obozu patriotycznego”.

Andruszkiewicz, którego do Sejmu wprowadził Paweł Kukiz, był w latach 2015–2016 prezes Młodzieży Wszechpolskiej. W maju 2016 m.in. z Rafałem Ziemkiewiczem, Markiem Jakubiakiem i Sylwestrem Chruszczem utworzył Stowarzyszenie Endecja, z którego wystąpił dwa lata później. W międzyczasie pełnił funkcję prezesa Endecji.