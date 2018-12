Orędzie prezydenta na Nowy Rok. „Życzę pokoju, wzajemnego szacunku i zrozumienia”

W poniedziałek 31 grudnia wyemitowane zostało orędzie głowy państwa na nadchodzący rok. Prezydent zaczął od podkreślenia, że mijajacy 2018 rok był szczególny ze względu na obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. – Było to wielkie święto polskiej wolności i narodowej dumy. Święto nas wszystkich. Dziękuję Państwu za włączenie się w tysiące jubileuszowych inicjatyw lokalnych i ogólnopaństwowych. Za wspaniałą atmosferę tych dni, gdy podobnie jak w roku 1918, gromadziliśmy się pod biało-czerwoną flagą. Pod nią jest i, wierzę w to, zawsze będzie miejsce dla każdego z nas – zaznaczył prezydent.

Ważne rocznice

Andrzej Duda wezwał, by także 2019 rok stanowił okazję do przypomnienia światu i sobie o tym, jak wielki jest polski duch wolności. Prezydent wskazał, że okazją ku temu jest m.in. stulecie powstania wielkopolskiego i pierwszego z trzech powstań śląskich, 80. rocznica wybuchu II wojny światowej oraz 20-lecie członkostwa Polski w NATO. Dodał, że inne rocznice to 450. rocznica zawarcia unii lubelskiej 15. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. – W 40 lat od pierwszej pielgrzymki Papieża Polaka do Ojczyzny oraz w 30-lecie przełomowych wyborów z 4 czerwca 1989 roku – w szczególności pierwszych wolnych wyborów do Senatu – raz jeszcze spojrzymy na nasze dzieje jako na historię nieustępliwych, solidarnych starań o wolność, niepodległość i pokój – mówił prezydent.

Polska przed wyborami

Andrzej Duda podkreślił, że budowa RP jest naszym wspólnym obowiązkiem. Częścią jego wypełniania jest wybór przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego, Sejmu i Senatu.- W ten sposób każdy z nas współtworzy niepodległe, bezpieczne i stabilne państwo. Jednak decyzje obywateli wymagają także odpowiedzialności ze strony polityków wszystkich opcji. Kampania wyborcza to dobry czas na merytoryczną dyskusję o przyszłości Polski – zaznaczył prezydent.

„Im więcej dajemy, tym więcej otrzymujemy”

Spokoju, optymizmu i powodzenia Duda życzył Polakom także w ich osobistych sprawach. – Niech Państwa starania z lat ubiegłych przyniosą oczekiwane owoce. Niech Nowy Rok 2019 upłynie Państwu w zdrowiu i pomyślności – powiedział.

– Życzę pokoju, wzajemnego szacunku i zrozumienia w Państwa rodzinach, w gronie przyjaciół, sąsiadów i współpracowników. Oby zawsze mogli Państwo liczyć na życzliwy uśmiech i pomocną dłoń, na przejawy zwykłej ludzkiej serdeczności. Nie szczędźmy ich sobie – bo im więcej dajemy, tym więcej otrzymujemy – zakończył prezydent, życząc udanej zabawy sylwestrowej i wszystkiego najlepszego w Nowym Roku.