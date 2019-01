Sondaż. Czy PiS utrzyma większość po wyborach parlamentarnych?

41,9 procent respondentów uważa, że po wyborach parlamentarnych w 2019 roku Prawo i Sprawiedliwość utrzyma w Sejmie większość. Przeciwnego zdania jest 37,7 procent pytanych. Co piąty badany (20,4 procent) nie ma opinii w tej sprawie.

W podziale na płeć kobiety rzadziej wykazują swoje zdanie w tej sprawie (26 proc. vs 14 proc. bez zdania). Mężczyźni częściej uważają (44 proc.), że PiS utrzyma po wyborach parlamentarnych w 2019 roku większość w Sejmie. Tego zdania są też częściej osoby w wieku 35-49 lat (46 proc.), osoby o wykształceniu zasadniczym zawodowym (50 proc.), badani o dochodzie netto od 2001 do 3000 zł (50 proc.) oraz ankietowani z miast od 100 do 199 tys. mieszkańców (55 proc.) – tłumaczy Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.