USA i Izrael opuszczają UNESCO. Jakie były powody decyzji?

Departament Stanu USA potwierdził doniesienia o opuszczeniu UNESCO już w 2017 r. Według agencji ANSA, podstawą tej decyzji miały być „antyizraelskie uprzedzenia” organizacji, a dokładniej uznawanie niepodległości Palestyny. – Nie była to łatwa decyzja. Odzwierciedla ona obawy Stanów Zjednoczonych w związku z rosnącymi należnościami UNESCO, potrzebą elementarnej reformy organizacji i utrzymującymi się antyizraelskimi uprzedzeniami – brzmiało oświadczenie Departament Stanu USA.

Jednocześnie w komunikacie zaznaczono, że USA będą nadal starały się „angażować w charakterze nieczłonkowskiego państwa obserwatora w celu wniesienia amerykańskich poglądów, punktu widzenia i opinii”. O swoim sprzeciwie wobec niektórych działań UNESCO, USA informowały od co najmniej kilku lat. Już w 2011 r., kiedy do organizacji została przyjęta Palestyna, USA wycofały się z opłacania członkowskich składek. Wynosiły one wówczas 80 mln dolarów rocznie i stanowiły 22 proc. całego budżetu organizacji.

„Systematyczne ataki na państwo żydowskie”

O planach wystąpienia z UNESCO, premier Izraela Benajmin Netanjahu informował pod koniec 2017 r. Jako główne powody tej decyzji wymienił „systematyczne ataki na państwo żydowskie”. „Times of Israel” podawał, że decyzja Izraela nie była wielkim zaskoczeniem, ponieważ dzień wcześniej premier Netanjahu określił ONZ mianem „domu kłamstw”. Te słowa spowodowały głosowanie nad rezolucją wzywającą USA do wycofania się z uznania Jerozolimy za stolicę Izraela. Izrael był rozwścieczony rezolucjami, które ignorują i pomniejszają jego historyczne związki z Ziemią Świętą i nazywają starożytne miejsca żydowskie mianem „miejsc dziedzictwa palestyńskiego”. Władze Izraela wielokrotnie mówiły również o tym, że w organizacji dominują antyizraelskie uprzedzenia. Wpływ na decyzję miały mieć także względy finansowe.

