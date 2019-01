Kierwiński o nominacji Andruszkiewicza na wiceministra. „To będzie lokowało polski rząd na marginesie UE”

– Jarosław Kaczyński zbiera pojedynczych posłów. Może chce dokończyć rozrachunki z panem ministrem Ziobro. Każdy głos w Sejmie w takim układzie byłby na wagę złota – uważa Marcin Kierwiński z PO.

Kierwiński zasugerował również, że taka nominacja nie będzie miała dobrego wpływu na pozycję Polski w Unii Europejskiej. – Pan Andruszkiewicz pasuje do nich jak ulał, to jest krew z krwi PiS. Właściwie wielki przypadek, że do tej pory w PiS nie był, a to oczywiście jest przeszłość, która nie wróży dla Polski nic dobrego, jeżeli do rządu trafiać będą osoby, które związane były z ruchem narodowym, które związane były z organizacjami skrajnymi. To też będzie lokowało polski rząd na marginesie Unii Europejskiej – dodał Kierwiński.

Andruszkiewicz, którego do Sejmu wprowadził Paweł Kukiz, był w latach 2015–2016 prezes Młodzieży Wszechpolskiej. W maju 2016 m.in. z Rafałem Ziemkiewiczem, Markiem Jakubiakiem i Sylwestrem Chruszczem utworzył Stowarzyszenie Endecja, z którego wystąpił dwa lata później. W międzyczasie pełnił funkcję prezesa Endecji.

