Trump: Dostałem wspaniały list od Kim Dzong Una. Zapowiada spotkanie

– Naprawdę nawiązaliśmy bardzo dobre stosunki. Prawdopodobnie dojdzie do kolejnego spotkania – mówił Trump w środę 2 stycznia. Zapewniał ponadto, że nigdy nie kładł nacisku na tempo denuklearyzacji Korei Północnej. Dodał też, że nie ma pośpiechu, jeżeli chodzi o kolejne spotkanie z Kim Dzong Unem.

We wtorek 1 stycznia Kim Dzong Un stwierdził w transmitowanym w telewizji przemówieniu, że jest gotowy w każdej chwili usiąść do stołu negocjacyjnego z Donaldem Trumpem. Dodał ponadto, że Pjongjang może zmienić swoje podejście do rozmów nuklearnych, jeżeli Waszyngton naciskał będzie z sankcjami.