Scheuring-Wielgus zapytała premiera, czy jest „dzbanem”. Pawłowicz odpowiedziała w swoim stylu

Mateusz Morawiecki 2 stycznia poinformował za pośrednictwem Twittera o wycofaniu projektu ustawy o przemocy domowej i przekazaniu go ponownie w ręce autorów zmian. Do wpisu premiera odniosła się Joannna Scheuring-Wielgus, była przedstawicielka Nowoczesnej.

„To Pan Mateusz Morawiecki nie wiedział, że taki gniot (zresztą nie pierwszy) wychodzi z Pana Rządu? Pan jest dzbanem czy premierem RP? Powiedzieć wstyd to mało” – napisała posłanka partii Teraz!.

Język, jakiego użyła Scheuring-Wielgus pod adresem szefa rządu nie spodobał się Krystynie Pawłowicz. Posłanka PiS zareagowała zdecydowanie. „To chamstwo lewackie zgłoszę do sejmowej Komisji Etyki” – poinformowała w portalu społecznościowym.

Czego dotyczył projekt?

Udostępniony 31 grudnia 2018 roku projekt zakładał kilka daleko idących zmian w istniejących do tej pory przepisach. Już nie „przemoc w rodzinie”, a „przemoc domowa”. Koniec z „Niebieską Kartą” zakładaną „z urzędu”, czyli bez pytania o zgodę osoby pokrzywdzonej – teraz w trakcie procedury konieczne miało być uzyskanie zgody od osoby doznającej przemocy. Zmieniała się także definicja przemocy domowej – od teraz miało to być tylko „powtarzające się” pobicie, co oznaczało, że ofiara nawet najbardziej dotkliwego, ale jednorazowego pobicia, nie byłaby już uważana za ofiarę przemocy domowej.

