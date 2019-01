Poseł Jaskóła krytykuje inicjatywę kolegi: Ruch antyszczepionkowy jest „wszczepiany” ruchowi Kukiz'15

Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Programu Szczepień Ochronnych Dzieci i Dorosłycho, którego twarzą jest Paweł Skutecki z ruchu Kukiz'15, zaprosił do Sejmu guru antyszczepionkowców – prof. Christophera Exleya z Keele University. Spotkało się to z ostrym komentarzem innego członka ruchu Kukiz'15 – posła Tomasza Jaskóły.

„Miejsce takich konferencji to konferencje naukowe, nie Sejm. Tutaj nauka wypowiada się bezwzględnie. Ruch antyszczepionkowy nie ma podstaw naukowych do swych tez. Jest szkodliwy i nomen omen »wszczepiany« ruchowi Kukiz'15. Nas obchodzi Konstytucja i zmiana systemu, a nie szczepionki” – pisał polityk na Twitterze.

Prof. Christopher Exley

Prof. Exley, który od lat bada wpływ aluminium na zdrowie, zasłynął twierdzeniami o wywoływaniu autyzmu przez znajdujące się w szczepionkach cząsteczki aluminium. Przeciwnicy zarzucają mu jednak, że swoich tez nie głosi bezinteresownie – jego badania miały być współfinansowane ze sprzedaży wody z krzemem, która ma usuwać aluminium z organizmu. Eksperci w rozmowie z BuzzFeedem podnosili też, że Exley nierzetelnie prowadzi swoje badania, które nie mogą być podstawą do żadnych wniosków.

Poseł Paweł Skutecki

O pośle Skuteckim pisaliśmy już zarówno na Wprost.pl, jak i na łamach tygodnika „Wprost”. Po publikacji Anny Gielewskiej jego działalnością zajął się Marek Opioła, szef komisji ds. służb specjalnych, a w konsekwencji także Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – W ubiegłym tygodniu zwróciłem się do szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z pismem o informację na temat wyjazdów posłów Kukiz’15 Pawła Skuteckiego i Andrzeja Kobylarza do Libanu i Syrii, w związku z ich spotkaniami z przedstawicielami Hezbollahu oraz prezydentem Syrii Baszarem el Asadem – mówił „Wprost” Opioła. – W przeszłości mieliśmy już do czynienia z kontrowersyjną działalnością byłego już posła Mateusza P. Przypomnę, że w chwili obecnej jest on aresztowany i ma postawione zarzuty dotyczące szpiegostwa – dodawał.

