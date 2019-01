Próba puczu w Gabonie. Wojskowi przejęli radio, prezydent w Maroku

W poniedziałek nad ranem wojskowi przejęli państwowe radio i za jego pośrednictwem wyrazili niezadowolenie z rządów prezydenta Ali Bongo, który obecnie znajduje się w Maroku, gdzie dochodzi do siebie po udarze. Buntownicy wezwali młodych ludzi do przyłączenia się do ruchu oporu i ogłosili ukonstytuowanie się Rady Odrodzenia Narodowego.

Wiadomość została nadana około godziny 4:30 czasu lokalnego. Źródła zbliżone do rządu podają, że wcześniej słychać było strzały w pobliżu siedziby państwowej telewizji. Z relacji przekazanych agencji Reutera wynika jednak, że buntownicy stanowią niewielką grupę żołnierzy. Wojskowi, którym udało się wejść na antenę państwowej rozgłośni z siedzibą w stolicy kraju - Libreville, zaprotestowali za jej pośrednictwem przeciwko rządom prezydenta Bongo. Poinformowali o utworzeniu Rady Odrodzenia Narodowego i wezwali obywateli do przeciwstawienia się władzy. Rzecznik głowy państwa przekazał, że jeszcze dziś spodziewane jest wystąpienie 59-letniego prezydenta. W trakcie noworocznego orędzia Ali Bongo poinformował o swoich problemach zdrowotnych, ale zaznaczył, że sytuacja się poprawia. W październiku polityk trafił do szpitala w Arabii Saudyjskiej po tym, jak doznał udaru. Od tamtej pory leczy się za granicą, obecnie przebywa w Maroku. Czytaj także:

