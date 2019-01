Minister odpowiada na interpelację posła Andruszkiewicza. W dwóch słowach

Interpelacja posła Adama Andruszkiewicza, który niedawno został wiceministrem cyfryzacji, wpłynęła do Sejmu 11 grudnia ubiegłego roku. Znajdujemy w niej dość ogólne pytanie o dokonania resortu rolnictwa i rozwoju wsi w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Autor interpelacji prosi też o wskazanie działań uznawanych przez resort za kluczowe.

Interpelacja posła Andruszkiewicza

„Niedługo dobiegnie końca 2018 rok, oznacza to podsumowanie działań oraz prac w wielu instytucjach państwowych i nie tylko. Przez ostatnie lata w Polsce zachodzi wiele zmian, które ułatwiają i polepszają życie Polaków. Ciągle jest jednak jeszcze wiele pracy i kwestii do rozwiązania. Ministerstwo przyczynia się do rozwoju polskiego rolnictwa, co jest ważnym elementem gospodarki” - napisał poseł Andruszkiewicz, a do swojego dość lakonicznego pisma dołączył dwa pytania.

Odpowiedź ministra Ardanowskiego

Na pytanie „Jak wygląda podsumowanie rozpoczętych i zakończonych, głównych prac i działań w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2018 roku?” odpowiedziano, że „znakomicie. Na pytanie o to, „które z tych prac są dla resortu priorytetowe?” odpowiedziano, że „wszystkie”. Dokument z nazwiskiem Jana Krzysztofa Ardanowskiego znalazł się na oficjalnej stronie Sejmu, a bardzo szybko także na Twitterze. Nie trzeba chyba dodawać, że spotkał się ze sporym odzewem.