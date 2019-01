Waszczykowski na wywiad przyszedł w koszuli „z regionu” San Escobar. To już druga rocznica

Witold Waszczykowski gościł w RMF 10 stycznia w czwartek, dokładnie w drugą rocznicę powstania memu o San Escobar. Zarówno gość, jak i prowadzący rozmowę Robert Mazurek, pamiętali o tym jakże doniosłym wydarzeniu. – Dzień dobry, panie odkrywco! – przywitał polityka dziennikarz. – Witam, pozdrawiam wszystkich. Ta koszula z tamtego regionu – wskazał polityk, przygotowany na tego typu „zaczepki”.

W dalszej, poważniejszej części wywiadu, Witold Waszczykowski pytany był m.in. o zarobki dyrektorów w NBP i ogólnej postawy prezesa banku – Adama Glapińskiego. Były minister przyznał, że zarobki w NBP powinny zostać ujawnione, co wymaga odpowiednich zmian w prawie. Dodał jednak, że nie rozumie „tej całej dyskusji na temat zarobków kilku osób”. – Pewnie je ograniczymy – rzucił krótko.

Były minister spraw zagranicznych skomentował też spotkanie prezesa PiS z popierającym politykę Władimira Putina wicepremierem Włoch Matteo Salvinim. – Oczywiście, że jest to frustrujące, kiedy tacy politycy obnoszą się z taką sympatią do imperialisty, który atakuje kolejny kraj, najpierw Gruzję teraz Ukrainę, ale po to się z nimi spotykamy, żeby przekazać naszą opinię negatywną. Jestem absolutnie przekonany, że Salvini w Polsce usłyszał, że w przypadku jego atencji wobec Putina mamy zdanie odrębne – powiedział.