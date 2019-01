Zaskakująca deklaracja 37-letniej weteranki. Chce walczyć o prezydenturę w 2020 roku

– Zdecydowałam, że będę kandydować. W przyszłym tygodniu formalnie to ogłoszę – oświadczyła na antenie CNN polityk. Gabbard, która cieszy się pewną popularnością wśród liberałów w Partii Demokratycznej, jest pierwszą Hinduską i mieszkanką Samoa Amerykańskiego wybraną do Kongresu. 37-letnia polityk, która sama brała udział w wojnie w Iraku, już teraz zapowiada, że „problem wojny i pokoju” będzie głównym zagadnieniem jej kampanii.

Gabbard dołączyła do powiększającego się grona kandydatów do wyścigu o prezydenturę z ramienia Demokratów. Wśród nazwisk, które już teraz pojawiają się w amerykańskich mediach są m.in. senatorowie Elizabeth Warren,Kamala Harris, Cory Booker and Kirsten Gillibrand, były wiceprezydent Joe Biden czy Julian Castro, członek administracji Baracka Obamy.