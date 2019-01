Fotoreporter „Wyborczej” wyrzucony przez ochroniarzy. Emilewicz i Bielan przepraszają

Poturbowanym przez pracownikiem „Gazety Wyborczej” był Jakub Włodek. Ochroniarze podeszli do niego, kiedy wykonywał zdjęcie premier Beacie Szydło. Według jego relacji, od razu był szarpany i zmuszany do odejścia. Jak stwierdził w wypowiedzi dla portalu wirtualnemedia.com, nie chciał się na to zgodzić. Przekazał, że wykręcono mu rękę i wyrzucono przez drzwi. Nie mógł też skontaktować się z personelem odpowiedzialnym za obsługę medialną.

Fotoreporter do sali wrócił dopiero po skontaktowaniu się z jednym z polityków Porozumienia. Po zakończeniu części oficjalnej, minister Jadwiga Emilewicz i wicemarszałek Senatu Adam Bielan porozmawiali z Włodkiem. Członkowie kierownictwa partii Porozumienie przeprosili za zachowanie ochroniarzy i pytali o jego sprzęt oraz obrażenia. Postawę polityków docenił Jarosław Kurski z „Gazety Wyborczej”, który napisał, iż w obecnych czasach jest to „rzadki gest”.

Konwencja Porozumienia

W niedzielę 13 stycznia 2019 roku w Krakowie odbyła się konwencja krajowa partii Porozumienie. Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin zaznaczył, że trzy lata rządów Zjednoczonej Prawicy, to „dobry czas dla Polski”. – Nie popadamy w triumfalizm. Wiemy, że popełniamy błędy, że musimy wystrzegać się arogancji i chciwości – zastrzegł. Stwierdził także, że „droga do kolejnych zwycięstw Zjednoczonej Prawicy wiedzie przez jedność, ale ważny jest też pluralizm”. O tym, że „zgoda buduje” mówiła także w swoim wystąpieniu była premier Beata Szydło.

„Energia +”

Podczas konwencji partyjnej został zaprezentowany także program „Energia +”. Na czym polega, tłumaczono już w grudniu. „W imieniu Porozumienia zaprezentujemy w Krakowie program Energia+. We współpracy z uczelniami, uruchomimy masową budowę odnawialnych źródeł energii dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych" – czytamy na profilu partii w mediach społecznościowych. O programie mówiła także na konwencji minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Kaczyński się nie pojawił

Jarosław Gowin zapewniał, że wierzy w to, iż program prezentowany przez obóz Zjednoczonej Prawicy przekona do głosowania na ten blok nowe grupy wyborców – „przede wszystkim wyborców z dużych, średnich i małych miast, bo to w miastach tkwi energia, którą chcą wyzwolić”. Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, z powodu kłopotów ze zdrowiem nie pojawił się na konwencji.

Czytaj także:

Gowin skrytykował spot PiS o uchodźcach. „Wstydził się”, gdy go opublikowano