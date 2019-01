Henryka Bochniarz chce kandydować do PE z list KO

Z list Koalicji Obywatelskiej do Europarlamentu chce kandydować znana ekonomistka. – Henryka Bochniarz zamierza zostać europosłanką. To znane nazwisko, więc pomoże nam pociągnąć listę – mówi polityk PO.

Ekonomistka może przyciągnąć elektorat przedsiębiorców. Ale wszystko ma swoje plusy i minusy. A minus jest taki, że na listach Koalicji Obywatelskiej robi się coraz ciaśniej. – Mamy problem z umiejscowieniem Ewy Kopacz na liście. Tymczasem kolejnym osobom proponuje się start do Parlamentu Europejskiego – mówi polityk Platformy.

Poza tym kilka biorących miejsc chce zająć PSL. – Schetyna dogadał się z Kosiniakiem-Kamyszem i przypieczętowali koalicję na wybory do Parlamentu Europejskiego – mówi nasz informator. Na jakich warunkach? – PSL dostanie trzy jedynki na liście – opowiada nasz informator. To jednak nie oznacza, że jedną z jedynek dostanie Jacek Protasiewicz, który wyraźnie na nią liczył w wyborach do PE. – Schetyna do tego nie dopuści – mówi polityk PO.

