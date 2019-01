Drugie referendum ws. brexitu? „Politico” dotarło do rządowych dokumentów

„Istnienie dokumentu, który był pokazywany w trakcie tegotygodniowych spotkań parlamentarzystów z ministrami, sugeruje że rząd rozważał praktyczność przeprowadzenia drugiego głosowania” – podaje „Politico” . Portal podkreśla, że analizy były prowadzone, choć oficjalnie premier Theresa May zapewniała, że nie przewiduje takiej drogi wyjścia z politycznego impasu.

Zdaniem urzędników, gdyby władze zdecydowały się jednak na zorganizowanie drugiego referendum, zajęłoby to około rok. Napisanie nowej ustawy, jej procedowanie, przygotowania techniczne, 10-tygodniowa kampania – wszystko to oznacza, że głosowanie mogłoby się odbyć najwcześniej na początku 2020 roku.

„Politico” podaje, że dokument z tymi wyliczeniami został pokazany liderom partii, w tym przedstawicielowi Liberalnych Demokratów Vince'owi Cable'owi i Liz Saville Roberts z centrolewicowego walijskiego ugrupowania Plaid Cymru.

Impas ws. brexitu

Przypomnijmy, że we wtorek Izba Gmin przeważającą większością głosów odrzuciła przygotowane przez premier Theresę May porozumienie ws. brexitu. Dzień później szefowa rządu przetrwała jednak głosowanie ws. wotum nieufności. Premier wygłosiła oświadczenie, w którym zaapelowała do deputowanych o „zjednoczenie się i postawienie interesu narodowego przed własnymi ambicjami”. – Po tym jak wynegocjowane z UE porozumienie zostało odrzucone przez parlament, konieczne jest wypracowanie nowego dokumentu, który nie tylko będzie realizacją wyniku referendum, ale przede wszystkim zyska poparcie parlamentu – powiedziała.

