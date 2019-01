Przewodniczący PE pożegnał Adamowicza po polsku: Jego praca była jak światło w ciemnościach

Pochodzący z Włoch przewodniczący Parlamentu Europejskiego pożegnał Pawła Adamowicza za pośrednictwem mediów społecznościowych. Antonio Tajani docenił wykonywaną przez polityka pracę oraz poinformował o opuszczeniu polskiej i unijnej flagi do połowy masztu, celem oddania honorów zmarłemu prezydentowi Gdańska. Do swoich wpisów dołączył też nagranie, pokazujące ten moment.

„Przez całe życie praca Pawła Adamowicza była jak światło w ciemnościach, będzie go bardzo brakowało. Po jego tragicznej śmierci, solidarnie z jego bliskimi i mieszkańcami Gdańska, poprosiłem o obniżenie polskiej i unijnej flagi do połowy masztu przed Parlamentem Europejskim” – napisał Tajani na Twitterze.

Atak na prezydenta Gdańska

Do ataku na Pawła Adamowicza doszło na scenie zorganizowanej na Targu Węglowym w Gdańsku, tuż po godzinie 20.00 podczas „Światełka do nieba”. Napastnik wbiegł na platformę i trzykrotnie ugodził polityka 14,5-centymetrowym nożem. Po ataku mężczyzna wykrzykiwał do mikrofonu, że siedział w więzieniu za rządów Platformy Obywatelskiej, podał też swoje nazwisko. Chwilę później został obezwładniony i zatrzymany. Prezydent Gdańska był reanimowany już na scenie, następnie rozpoczęła się operacja polityka. W poniedziałek 14 stycznia po południu lekarze z Centrum Medycyny Inwazyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego poinformowali o śmierci Pawła Adamowicza.