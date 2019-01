Donald Trump wygłosi „ważne oświadczenie” ws. budowy muru na granicy z Meksykiem

W piątek minęło pięć tygodni od czasu zawieszenia rządu w Stanach Zjednoczonych. Około 800 tysięcy pracowników federalnych nie pracuje lub pracuje bez wynagrodzenia przez polityczny impas dotyczący nieprzyjęcia prowizorium budżetowego, co powinno nastąpić 21 grudnia. Bezpośrednim powodem jest to, że prezydent Donald Trump domaga się zagwarantowania w budżecie 5 mld dolarów na budowę muru na granicy z Meksykiem i pomoc służbom zajmującym się ochroną na granicy. Wśród 600 tysięcy pracowników federalnych, których bezpośrednio dotyka impas, jest około 6 tysięcy pracowników Secret Service, z których około 85 procent wciąż pracuje, mimo iż nie otrzymują wynagrodzenia.

Według komentatorów Trump ogłosić może zaoferować podczas oświadczenia jakiś kompromis w sprawie tzw. „marzycieli” – nielegalnych imigrantów, którzy przywiezieni zostali do Stanów Zjednoczonych, będąc dziećmi. Trump nalega od dłuższego czasu, że mur na granicy z Meksykiem jest potrzebny do zakończenia kryzysu bezpieczeństwa na południowej granicy, podczas gdy demokraci nazywają to marnowaniem pieniędzy podatników.