„Polityczne akty zgonu”. Jest reakcja Hanny Gronkiewicz-Waltz

W 2017 r. Młodzież Wszechpolska zamieściła na swojej stronie na Facebooku „polityczne akty zgonu” 11 prezydentów miast, którzy podpisali deklarację o współdziałaniu w dziedzinie migracji. Pod koniec 2018 r. gdańska prokuratura umorzyła postępowanie w tej sprawie.

Prezydenci kilkunastu polskich miast odwołają się od umorzenia przez prokuraturę postępowania w sprawie „politycznych aktów zgonu” wydanych przez Młodzież Wszechpolską. Wśród nich jest Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. – Podjął taką decyzję ze względu na pamięć i szacunek o śp. Pawle Adamowiczu, prezydencie miasta, który informował po otrzymaniu tego postanowienia, że podejmie wszystkie kroki prawne by dochodzić swoich praw – wyjaśniła Hanna Surma, rzeczniczka Jacka Jaśkowiaka.

– Do piątku 18 stycznia trzeba się odwołać i się odwołamy, Paweł (Adamowicz – red.) też chciał się odwołać i dla niego trzeba to zrobić. Te polityczne akty zgonu są karygodne – oceniał prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.