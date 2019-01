„Nad trumną Adamowicza ciszy być nie może”. Teraz! zapowiada wnioski o odwołanie ministrów i apeluje o uchwalenie ustaw

Joanna Scheuring-Wielgus mówiła, że PiS jest pierwszym ugrupowaniem rządzącym po 1989 roku, które używa hejtu i nienawiści do walki z opozycją. – Mogłabym tu wymieniać mnóstwo określeń, które padły z ust prominentnych polityków PiS: „zdradzieckie mordy” , „odszczurzanie” , „ciamajdan” , „komuniści i złodzieje” , „gorszy sort” , „element animalny” – tych określeń jest naprawdę bardzo, bardzo dużo – wymieniała. – Obiecujemy rodzinie Pawła Adamowicza, że nigdy nie będziemy cicho i będziemy realizować testament Pawła Adamowicza, który mówi o walce z mową nienawiści, z dyskryminacją, który mówi o szacunku dla drugiego człowieka – mówiła.

Apel o zajęcie się ustawami i uchwałami

– Jeżeli rzeczywiście PiS chce walczyć z mową nienawiści i z hejtem, to ja mówię tutaj dzisiaj: Sprawdzam. Od prawie 3 lat w Sejmie leży uchwała, która mówi o tym, aby posłowie i posłanki wystrzegali się mowy nienawiści w swojej służbie poselskiej. Może być zrealizowana w każdej chwili. Od półtorej roku leży w Sejmie ustawa zmiany w kodeksie karnym, które mówią o rozszerzeniu ochrony prawnej dla wszystkich tych, którzy są dyskryminowani ze względu na płeć, tożsamość płciową i niepełnosprawność. A w tym tygodniu po raz kolejny, składam również ustawę, która również była przez PiS odrzucona, ustawa o tzw. ślepym pozwie. To jest ustawa, która ułatwia wszystkim Polkom i Polakom, ściganie hejterów w internecie. Jeżeli PiS jest szczere w tym, co mówi, w co wątpię to mówię – sprawdzam – uchwalcie wszystkie te ustawy – podkreśliła.

„Cisza nad trumną”