Premier Mateusz Morawiecki zaprosił opozycję na spotkanie

Informację o wystosowaniu zaproszeń do szefów klubów parlamentarnych na spotkanie o godzinie 15:00 w piątek 25 stycznia podał jako pierwszy dziennikarz „Rzeczpospolitej” Michał Kolanko. Jak poinformował, tematem ma być to, jakie zmiany legislacyjne potrzebne będą po zabójstwie prezydenta Pawła Adamowicza podczas finału WOŚP w Gdańsku 13 stycznia. Jak pisze „Rzeczpospolita” , w liście do jednego z szefów klubów w Sejmie premier napisał, że projekty takie „powinny być wypracowane w drodze konsensusu ze wszystkimi siłami w Sejmie” .

Informację na konferencji prasowej potwierdził Michał Dworczyk. – Spotkanie ma być poświęcone pomysłom i konkretnym już propozycjom zmian w prawie, by taki dramat, jaki wydarzył się w Gdańsku już się nie powtórzył – przekazał szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. – Mijają dwa tygodnie od dramatycznych wydarzeń w Gdańsku. Był to czas refleksji i analizy, jakie należy podjąć działania, by taki dramat się nie powtórzył. W ramach tych prac w Ministerstwie Zdrowia i Ministerstwie Sprawiedliwości zostały wypracowane pewne propozycje legislacyjne. Ale pan premier, zanim zostanie nadany oficjalny bieg ścieżce legislacyjnej, chciałby porozmawiać z szefami klubów i kół sejmowych. Uważamy, że takie zmiany powinny zachodzić w ramach całkowitego konsensusu politycznego. Stąd zaproszenie skierowane do wszystkich formacji politycznych reprezentowanych w polskim parlamencie. Wierzę, że to kolejny krok w kierunku budowania trochę lepszej jakości życia politycznego w naszym kraju – tłumaczył.

