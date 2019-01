„Tymczasowy” prezydent Wenezueli uzyskał poparcie Australii

23 stycznia tysiące osób wyszło na ulice stolicy Wenezueli, a także wielu innych miast. Sprzeciwiali się w ten sposób polityce prezydenta Nicolasa Maduro. Oskarżają go, że w wyniku jego politycznych decyzji kraj stał się „ekonomiczną ruiną”. Jak podaje The Guardian, polityk rozpoczął drugą kadencję 11 stycznia po wyborach, które zdaniem opozycji „nie zostały przeprowadzone w sposób uczciwy”. Oprócz niezadowolenia lokalnej społeczności Maduro musi się również mierzyć z „rosnącą wrogością ze strony USA”.

Przed tysiącami demonstrantów w Caracas lider opozycji Juan Guaido podniósł prawą rękę i ogłosił, że „formalnie przejmuje odpowiedzialność krajowego organu wykonawczego". Nazwał siebie „tymczasowym prezydentem Wenezueli”. Dodał, że jego działanie jest „jedynym sposobem na uratowanie kraju przed dyktaturą i przywrócenie porządku konstytucyjnego”. – Wiemy, że to będzie miało konsekwencje – powiedział do zgromadzonych 35-letni polityk.

Donald Trump w oświadczeniu poinformował, że uznaje Juana Guaido za tymczasowego prezydenta Wenezueli. Prezydent Stanów Zjednoczonych zachęcał przedstawicieli innych krajów do tego, by również poparły Guaido. Do Trumpa dołączyła Kanada. Przedstawiciele ministerstwa spraw zagranicznych tego kraju określili rządy Maduro jako „dyktaturę". Teraz, jak donosi agencja Reutera, do państw tych dołączyła Australia.

– Australia uznaje i wspiera przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Juana Guaido w obraniu pozycji tymczasowego prezydenta, zgodnie z konstytucją Wenezueli i do czasu wyborów – przekazała minister spraw zagranicznych Marise Payne. – Wzywamy teraz wszystkie strony do konstruktywnej pracy na rzecz pokojowego rozwiązania tej sytuacji, w tym powrotu do demokracji, poszanowania rządów prawa i przestrzegania praw człowieka w Wenezueli – dodała.

