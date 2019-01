Grupa Wyszehradzka jedzie w lutym do Izraela

Zgodnie z harmonogramem wizyt, które Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela opublikowało w poniedziałek, w dniach 18-19 lutego w Jerozolimie odbędzie się szczyt. Podczas tego wydarzenia z premierem Izraela spotkają się premierzy: Polski (Mateusz Morawiecki), Węgier (Wiktor Orban), Czech (Andrej Babis) i Słowacji (Peter Pellegrini). Jak podaje The Jerusalem Post, wydarzenie to ma doprowadzić do zacieśnienia stosunków krajów Grupy Wyszehradzkiej z Izraelem.

Dziennikarze portalu informują, że Grupa Wyszehradzka jest odbierana jako „najbardziej prawicowa" wśród państw Unii Europejskiej. Dodatkowo jest „jednym z sojuszników z UE, z którym premier Benjamin Netanjahu chce rozwijać relacje”, aby zneutralizować to, co uważa „za antyizraelskie uprzedzenia ze strony Brukseli”.

W artykule zaznaczono, że będzie to pierwsza wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w Izraelu od czasu „kontrowersyjnej ustawy, której wprowadzenie nakładałoby kary więzienia na ludzi sugerujących, że Polska była współwinna zbrodni nazistowskich". Zaznaczono, że planowanie tych zmian w polskim prawie „wstrząsnęło w zeszłym roku relacjami między dwoma państwami”.