Prezydent Macron przyjedzie do Polski. „Obustronnie odczuwana potrzeba poprawy dialogu”

Minister ds. europejskich rządu francuskiego do Polski przyjechała w poniedziałek 28 stycznia. Zostanie do środy 30 stycznia. Polityk już podczas pierwszego dnia swojej wizyty zapowiedziała przyjazd prezydenta Emmanuela Macrona do naszego kraju. Zdradziła, że ma to nastąpić „w najbliższych miesiącach”.

Jaki jest powód tego nagłego zwrotu w co najmniej chłodnych stosunkach polsko-francuskich? – Jest przewidziana w ramach obustronnie odczuwanej potrzeby poprawy dialogu – mówiła o wizycie minister Loiseau. – Odnośnie przyszłego budżetu unijnego mamy wiele punktów zbieżnych z Polską, szczególnie w zakresie wspólnej polityki rolnej w Unii Europejskiej – dodawała.