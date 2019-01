Kluzik-Rostkowska o taśmach Kaczyńskiego: W PiS są ludzie, którzy wykorzystują władzę w sposób niecny

We wtorek 29 stycznia „Gazeta Wyborcza” opublikowała stenogram nagrania rozmowy Jarosława Kaczyńskiego z austriackim biznesmenem Geraldem Birgfellnerem, dotyczącej planów budowy w Warszawie dwóch wieżowców przez powiązaną z jego środowiskiem spółkę Srebrna.

Kluzik-Rostkowska podała przykłady spraw, „w których PiS wykorzystuje władzę po to, żeby oszukiwać” . – Wystarczy sięgnąć do wczorajszego dnia, czyli Bartłomieja M., wiceminister zdrowia, który musiał odejść, człowieka protegowanego przez jednego z wiceprezesów PiS, który ustawia przetargi w KGHM – mówiła.