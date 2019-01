Kluzik-Rostkowska o taśmach Kaczyńskiego: W PiS są ludzie, którzy wykorzystują władzę w sposób niecny

We wtorek 29 stycznia „Gazeta Wyborcza” opublikowała stenogram nagrania rozmowy Jarosława Kaczyńskiego z austriackim biznesmenem Geraldem Birgfellnerem, dotyczącej planów budowy w Warszawie dwóch wieżowców przez powiązaną z jego środowiskiem spółkę Srebrna.

Kluzik-Rostkowska podała przykłady spraw, „w których PiS wykorzystuje władzę po to, żeby oszukiwać” . – Wystarczy sięgnąć do wczorajszego dnia, czyli Bartłomieja M., wiceminister zdrowia, który musiał odejść, człowieka protegowanego przez jednego z wiceprezesów PiS, który ustawia przetargi w KGHM – mówiła.

Jak oceniła była minister, konsekwencją publikacji „Gazety Wyborczej” będzie to, że zmieni się wizerunek Jarosława Kaczyńskiego, którego do tej pory postrzegano jako „twardego człowieka, który wymaga i robi wszystko, żeby nie dopuszczać do tego typu sytuacji” . – Dzisiaj, po tej publikacji, Kaczyński, który tworzy bardzo tajne przedsięwzięcie, wszystko robi, żeby się nikt o tym nie dowiedział, tak naprawdę w moim odczuciu tę moc swoją absolutnie traci – oceniła. – W związku z tym te wszystkie niecne przedsięwzięcia, które są udziałem ludzi związanych z PiS, będą jeszcze bardziej niecne i będzie ich więcej – dodała.

