Nowoczesna chce odwołania Patryka Jakiego z komisji weryfikacyjnej

Na konferencji prasowej w Sejmie Adam Szłapka z Nowoczesnej zwracał uwagę na to, że „Jarosław Kaczyński wielokrotnie mówił, że do władzy nie idzie się dla pieniędzy, a z nagrań ujawnionych przez »Gazetę Wyborczą« wynika, że władza była mu potrzebna do realizacji własnych interesów” . – Mówił wprost: musimy wygrać Warszawę, żebyśmy mogli zrealizować własny projekt biznesowy w postaci wieżowca na ulicy Srebrnej – podkreślił Szłapka.

Poseł tłumaczył też, dlaczego wnioskuje do premiera Mateusza Morawieckiego o odwołanie z komisji weryfikacyjnej wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego. – To Patryk Jaki miał być tym narzędziem Jarosława Kaczyńskiego, który miał odbić Warszawę po to, aby można było realizować interesy Kaczyńskiego w związku ze Srebrną. To nie jest rzecz normalna, że Patryk Jaki będzie dalej zarządzał komisją reprywatyzacyjną – ocenił.

