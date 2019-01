Schetyna: Nie pamiętam historii, która tak wyraźnie pokazywałaby patologiczny układ władzy

Polityk przekazał w rozmowie z Beatą Michniewicz w „Salonie politycznym Trójki” , że dzisiaj Platforma Obywatelska ma przedstawić uzasadnienie wniosku do prokuratury i konkretne artykuły, na które będą się powoływać. – Nie wyobrażam sobie, żeby szefowie największych partii politycznych w Europie, nie wiem, Merkel, Macron czy May negocjowali z przedsiębiorcami i umawiali się na inwestycje, i to takim językiem, jaki robi to Jarosław Kaczyński – ocenił. – Będziemy bardzo dokładnie to dokumentować, gdzie zostało przekroczone prawo, jakie przepisy Kodeksu karnego wyczerpują zachowania Jarosława Kaczyńskiego – zapowiedział.

Schetyna stwierdził, że publikacja „Gazety Wyborczej” pokazuje „patologiczny układ, na którego czele stoi Kaczyński” . – To kwestia nie tylko dysponowania majątkiem, wypowiadaniem się w imieniu spółki, w której władzach nie zasiada, ale także załatwiania kredytu na telefon. Przecież te wszystkie rzeczy są kompletnie bulwersujące – podkreślał. – – W historii Polski, w ciągu 30 lat nie pamiętam taką historię, która byłaby tak wyraźnie pokazywała patologiczny układ władzy, jak ta opisana wczoraj w „Gazecie Wyborczej” – dodał.

O czym jest nagrana rozmowa?

Jak podaje „Gazeta Wyborcza”, na warszawskiej działce, na której w latach 90. uwłaszczyło się środowisko Porozumienia Centrum (dawnej partii Jarosława Kaczyńskiego) spółka Srebrna chciała wybudować 190-metrowy biurowiec. Za przygotowanie inwestycji miała być odpowiedzialna firma Austriaka Geralda Birgfellnera, który ma rodzinne powiązania z prezesem PiS. W biurowcu mają powstać m.in. hotel, apartamenty oraz siedziba fundacji Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego. Wartość inwestycji miała wynieść ok. 300 mln euro, czyli około 1,3 mld zł. W rozmowach przewija się m.in. wątek zysków, jakie fundacja mogłaby mieć z wynajmu powierzchni biurowej. Według „Gazety Wyborczej” w inwestycji miał pomóc bank Pekao SA, którego prezesem jest Michał Krupiński. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że bank wyraził zgodę na finansowanie inwestycji przez firmy Birgfellnera a kwota widniejąca na dokumentach bankowych to 15,5 mln euro. Z kolei w dokumentach Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego pojawia się informacja, że bank wydał zgodę także na kredytowanie całej inwestycji do 300 mln euro. W oświadczeniu przesłanym dziennikarzom bank zaprzeczył, jakoby miał kredytować te inwestycje.

„Partia buduje wieżowiec”

Rozmowa z 27 lipca 2018 roku, w której udział wzięli Jarosław Kaczyński, jego brat cioteczny Grzegorz Tomaszewski, Gerald Birgfellner i jego wspólniczka, pełniąca jednocześnie rolę tłumaczki, dotyczy zawieszenia projektu budowy biurowca. Warunki zabudowy miał blokować stołeczny ratusz oraz kampania aktywisty miejskiego Jana Śpiewaka. – Jeśli nie wygramy wyborów, to nie zbudujemy wieżowca w Warszawie. Doszły nowe elementy. Operacja Śpiewaka, nowego kandydata na prezydenta. Postawił zarzuty: partia buduje wieżowiec. Po pierwsze nie dostaniemy wuzetki (warunki zabudowy – red.), jak nie wygramy tych wyborów. Po drugie, w tej chwili jest jeszcze atak z jeszcze jednej strony – mówi prezes PiS.

W dalszej części rozmowy słychać Kaczyńskiego, który mówi także o wyborach parlamentarnych w 2019 roku oraz ewentualnych konsekwencjach wycieku tych informacji do mediów. „Partia buduje wieżowiec”, „to nie do obrony”, „chodzi o medialny atak”, „to jest polityka” – mówi Kaczyński. Po wstrzymaniu inwestycji spółka Srebrna odmówiła zapłaty Birgfellnerowi, a prezes PiS przekonywał, że nie ma żadnego wpływu na decyzję władz spółki Srebrna (spółka należy do fundacji Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego, w której radzie zasiada Jarosław Kaczyński). Austriak wykonał m.in. projekt architektoniczny i strategię realizacji. Prezes PiS zasugerował Austriakowi, aby wystąpił o zapłatę do sądu. Tłumaczka proponuje, by Srebrna przeprowadziła projekt w partnerstwie z deweloperami. Jako przykład takiego sposobu działania podaje inwestycje ojca Tadeusza Rydzyka.

Czytaj także:

Taśmy Kaczyńskiego. Prezes PiS spotkał się z Geraldem Birgfellnerem 20 razyCzytaj także:

Dzierżanowski: Ani bomba, ani kapiszon. Na Nowogrodzkiej wybuchł granatCzytaj także:

Kaczyński nie dostał, inni dostali? Miasto Jest Nasze pisze o zezwoleniach wydawanych przez Ratusz