Wniosek o delegalizację PO i Nowoczesnej. Pomysłodawcy? Młodzież Wszechpolska

O przygotowaniu wniosku poinformowali podczas wspólnej konferencji prasowej w Sejmie rzecznik Młodzieży Wszechpolskiej Mateusz Marzoch i poseł Robert Winnicki. – Platforma Obywatelska i Nowoczesna to partie polityczne, które non stop naruszają przepisy istniejącej w Polsce konstytucji – stwierdził przedstawiciel Wszechpolaków. – Swoimi działaniami, ale też wystąpieniami, które licznie przeprowadzają, jak chociażby wystąpienie pana Grzegorza Schetyny, nawołują do nienawiści i nieakceptowania poglądów, które są żywe w polskim społeczeństwie i polskim narodzie – podkreślił Marzoch. Rzecznik Młodzieży Wszechpolskiej stwierdził, że Grzegorz Schetyna i Katarzyna Lubnauer nawoływali, „by eliminować z życia publicznego i nie dopuszczać do głosu dużej części obywateli, jaką są działacze narodowi” .

Rzecznik MW: Działamy w Polsce legalnie

– My, jako Młodzież Wszechpolska, jesteśmy stowarzyszeniem legalnie działającym w Polsce. Jesteśmy stowarzyszeniem, które w żaden sposób nie łamie konstytucji, które w żaden sposób nie łamie żadnej z obowiązujących ustaw. Próba i nawoływanie do delegalizacji naszego stowarzyszenia, a także innych stowarzyszeń jest po prostu próbą ograniczenia wolności obywatelskich i swobód obywatelskich, jakie powinny w demokratycznym kraju obowiązywać – wskazał Marzoch. – PO i Nowoczesna swoimi wnioskami o delegalizację Młodzieży Wszechpolskiej pokazuje tylko swoją hipokryzję i to, że chce zamknąć usta swoim przeciwnikom politycznym, którzy są po prostu dla nich niewygodni – dodał.

Winnicki: Powinni przestrzegać praw obywatelskich

– Ci, którzy tak chętnie krzyczą »konstytucja« i tak powołują się na prawa obywatelskie powinni zacząć po prostu ich przestrzegać – wtórował rzecznikowi MW Robert Winnicki. – Dążenie do eliminowania niechętnych sobie głosów w przestrzeni publicznej nie mieści się w obecnym ładzie konstytucyjnym Polski, dlatego te wnioski powinny być przez prokuratora generalnego rozpatrzone i powinny się odpowiednie organy nad nimi po prostu pochylić – dodał Winnicki.

PO chce delegalizacji MW

Środowe wystąpienie przedstawicieli Młodzieży Wszechpolskiej i Ruchu Narodowego to reakcja na słowa, które padły podczas konwencji Platformy Obywatelskiej. – Będziemy domagać się bezwzględnego ścigania każdego przypadku stosowania gróźb i mowy nienawiści. Do skutku. Będziemy żądać delegalizacji Młodzieży Wszechpolskiej i wszystkich organizacji nawołujących do agresji. Będziemy bardzo głośno mówić o tym, jak jest i pokazywać jak może i powinno być – mówił 26 stycznia Grzegorz Schetyna.

