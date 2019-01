Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu wyborczego autorstwa PiS

W środę 23 stycznia 2019 roku do Sejmu wpłynął projekt zakładający wprowadzenie zmian w Kodeksie wyborczym. Zgłosili go posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Pierwsze czytanie odbyło się na dodatkowym posiedzeniu Sejmu w środę 30 stycznia. Za przyjęciem nowelizacji projektu głosowało 230 posłów, przeciw było 160 posłów, 22 posłów wstrzymało się od głosu. Nowela trafi teraz do Senatu.

Co zawiera projekt ustawy?



W uzasadnieniu projektu napisano, że „wprowadza zmiany w zakresie prawa wyborczego, które dostosowują zmiany wprowadzone w styczniu 2018 roku do pozostałych wyborów oraz mają zapewnić sprawniejszą procedurę wyborczą”. W dalszej części dokumentu wyjaśniono na czym te zmiany polegają. Wśród założeń jest:wprowadzenie możliwości powołania obwodowych komisji wyborczych przez komisarza wyborczego w pełnym składzie (również w przypadku zgłoszenia zbyt małej liczby kandydatów przez komitety wyborcze, a także uzupełniania komisji do ich pełnego składu), wprowadzenie możliwości powoływania obwodowych komisji wyborczych w zróżnicowanych składach (w zależności od wielkości obwodu głosowania), a także umożliwienie dokonywania zgłoszeń do składów obwodowych komisji bezpośrednio przez wyborców, a nie jedynie przez komitety wyborcze.

Dokument zakłada również między innymi wprowadzenie uregulowania, na mocy którego obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim może głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanym przez konsula. Dodatkowo autorzy projektu wprowadzającego zmiany w Kodeksie wyborczym chcą przedłużyć termin rozpatrzenia wniosku o wpisanie do rejestru wyborców z 3 do 5 dni.

Skazani prawomocnym wyrokiem

Posłowie odpowiedzialni za projekt proponują ujednolicenie przepisów Kodeksu wyborczego z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych poprzez uregulowanie w Kodeksie kwestii biernego prawa wyborczego w sposób podobny do przepisów dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru lub powołania. „Zgodnie ze zmianą prawa wybieralności w wyborach wójta nie będzie posiadała osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe na każdą karę, a nie jak dotychczas tylko na karę pozbawienia wolności” – czytamy w dokumencie.

