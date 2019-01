Ewa Kopacz próbuje wybrnąć z wpadki z dinozaurami. „Freudowska pomyłka”

„Dzień rozpoczęłam od freudowskiej pomyłki. Wczoraj kupiłam książkę o dinozaurach dla mojego wnuka. Czytając swoją dzisiejszą wypowiedź sama się z siebie śmieję. Miłego końca tygodnia wszystkim życzę” – napisała Ewa Kopacz na Twitterze. Jej tłumaczenie przypomina próby Patryka Jakiego, który swoją „hatakumbę” tłumaczył przejęzyczeniem. W przypadku byłej premier jeszcze trudniej przyjąć taki argument, gdyż nie mamy tu do czynienia z pomyleniem liter czy nawet słów, a całym wywodem opartym na błędnym założeniu.

Swoją wpadkę Ewa Kopacz zaliczyła w programie „Fakt Opinie”. Była tam pytana m.in. o zatrzymanie byłego rzecznika MON Bartłomieja M. oraz o taśmy Jarosława Kaczyńskiego opublikowane przez „Gazetę Wyborczą”. Uwagę internautów przykuła jednak jej dygresja poświęcona dinozaurom. – Przypomnę trochę strasznie dawne czasy. Wtedy, kiedy jeszcze dinozaury były, a ludzie nie mieli strzelb i nowoczesnej broni, która pozwoliłaby ich zabić. Wie pani co robili? Rzucali kamieniami w tego dinozaura. Wiadomo, że od jednego rzucenia na pewno nie padł. Ale jeśli przez miesiąc, dwa rzucali tymi kamieniami, to go na tyle osłabili, że mogli go pokonać – powiedziała polityk PO.