Miller, Belka, Cimoszewicz, Marcinkiewicz. PO buduje koalicję przed wyborami do PE

W piątek 1 lutego na wspólnej konferencji prasowej pojawili się byli premierzy oraz byli ministrowie spraw zagranicznych, by wspólnie z liderami Platformy Obywatelskiej ogłosić utworzenie Koalicji Europejskiej. Ich deklaracja zawiera zapowiedź stworzenia szerokiej listy w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz wezwanie do wsparcia tej inicjatywy.

– To szczególny dzień – podkreślał Grzegorz Schetyna. – Polska może być bezpieczna tylko w zjednoczonej Europie. Każda próba osłabienia naszych związków z Europą, wyprowadzania nas z UE jest nie tylko sprzeczna z polską racją stanu, lecz jest rozłożonym na raty politycznym samobójstwem – dodawał lider PO. Podkreślał przy tym, że są to słowa Pawła Adamowicza.

– Ostatnie miesiące i ostatnie trzy lata próbują przesuwać Polskę w kierunku wschodnim. Zabiera nam się pozycję, którą zbudowaliśmy, którą zbudowały wszystkie pokolenia polityki od 1989 roku, pozycję w Europie. Chcemy tą deklaracją, aktywnością pokazać, że możemy i powinniśmy być razem, że Polska musi wrócić do głównego miejsca przy europejskim stole – przekonywał. W związku ze zbliżającymi się wyborami do PE podkreślał, że potrzebna jest godna reprezentacja Polski w Parlamencie Europejskim.

Leszek Miller podczas konferencji stwierdził, że Polska ma obecnie wiele „kłopotów i problemów”, na które odpowiedzią nie może być „wizja Polski zaściankowej i nietolerancyjnej”. Jego zdaniem jedynym rozwiązaniem w dzisiejszych czasach są „błękit i złote gwiazdy Unii Europejskiej”. Przypomniał, że kiedy Polska wchodziła do Unii w 2004 roku, wile sił politycznych w Polsce było jednomyślnych i współdziałało.

