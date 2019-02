Prezes PiS skierował wezwanie przedsądowe do PO. Domaga się przeprosin

W piątek 1 lutego 2019 roku prezes Prawa i Sprawiedliwości skierował wezwanie przedsądowe do posła Ryszarda Petru za nazwanie go „oszustem”, o czym poinformowała Polska Agencja Prasowa. Jarosław Kaczyński domaga się opublikowania przez Petru przeprosin na Twitterze.

Po godzinie 15.00 Beata Mazurek, rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości, powołując się na informacje PAP, poinformowała o podjęciu kolejnych kroków prawnych. „Prezes PiS Jarosław Kaczyński skierował wezwanie przedsądowe do PO” – czytamy. W dalszej części tweeta wytłumaczono, z jakiego powodu podjęto tę decyzję. „Jarosław Kaczyński domaga się przeprosin m.in. za zamieszczanie w internecie materiałów, w których politycy Platformy twierdzili, że mógł popełnić przestępstwo płatnej protekcji” – wyjaśniono.

Taśmy Kaczyńskiego i oświadczenie PiS

We wtorek „GW” opublikowała stenogram rozmowy między Jarosławem Kaczyńskim a austriackim biznesmenem Geraldem Birgfellnerem i dwiema innymi osobami. Dyskusja dotyczyła planów budowy w Warszawie biurowca finansowanego z kredytu ok. 1,3 mld złotych, na co miała zostać wzięta pożyczka w Pekao SA. Za inwestycją stała powiązana z PiS spółka Srebrna, ale plany zostały pokrzyżowane m.in. przez brak zgody władz stolicy i zainteresowanie działaczy miejskich, głównie Jana Śpiewaka.

Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski wystosował oświadczenie w imieniu klubu PiS w związku z publikacjami „Gazety Wyborczej” dotyczącymi spółki Srebrna oraz budowy w stolicy dwóch wieżowców. „W związku z publikacjami na temat rzekomych związków partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość z działalnością prywatnych podmiotów gospodarczych, uwzględniając komentarze w odniesieniu do rzeczonych publikacji, sugerujące czerpanie korzyści przez Prawo i Sprawiedliwość z tego typu relacji, tudzież inne niezgodne z ustawą o partiach politycznych działania, oświadczam, iż:

Prawo i Sprawiedliwość nigdy nie przyjmowało korzyści majątkowych od osób prawnych;

Prawo i Sprawiedliwość nie prowadzi, a także nie podejmuje w imieniu i na rzecz innych podmiotów, jakiejkolwiek działalności gospodarczej;

Prawo i Sprawiedliwość restrykcyjnie przestrzega obowiązków sprawozdawczych, których skrupulatne wypełnianie potwierdzają coroczne uchwały Państwowej Komisji Wyborczej o przyjęciu kolejnych sprawozdań finansowych bez zastrzeżeń”.

W dalszej części komunikatu Sobolewski zaznaczył, że „twierdzenia przeciwne oraz zarzuty niemające oparcia w stanie faktycznym lub prawnym spotkają się z reakcją prawną, w szczególności ze zdecydowaną ochroną dobrego imienia Prawa i Sprawiedliwości”.

