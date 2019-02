Konwencja partii Roberta Biedronia. „Naszą największą wartością jest wspólnota”

Poplecznicy byłego prezydenta Słupska spotkali się w niedzielę 3 lutego na warszawskim Torwarze. Konwencję rozpoczęto od części muzycznej. Ze sceny usłyszeliśmy „Ale to już było” , „Imagine” , a na koniec „Odę do radości” . Po tym rozpoczęło się przemówienie lidera nowego ugrupowania. – Musimy zrealizować testament Pawła Adamowicza. Bo wartości, których bronił Paweł, są naszymi wartościami. I te wartości, te marzenia, przywiodły nas dziś tutaj na Torwar, do Warszawy, do centrum naszej stolicy – zaczął Robert Biedroń. – Naszą największą wartością jest wspólnota. Nie chcemy wojny polsko-polskiej. Chcemy dialogu, chcemy szacunku – mówił

– Potrzebujemy wiosny, która odnowi ten ponury krajobraz. Niech nareszcie do tego zimnego kraju przyjdzie wiosna – powiedział Biedroń, nawiązując do nazwy swojego nowego ugrupowania. – Kiedy patrzę na Polskę, po której jeździłem przez ostatnie miesiące, widzę wielu fantastycznych ludzi, miasteczka pełne werwy. A w środku widzę zamarznięty zabarykadowany budynek Sejmu. Musimy to zmienić i wiemy jak to zrobić. Bo jak nie my – to kto? – spytał.

– Przyjechaliśmy tu, by powiedzieć im, że w konstytucji, której zawsze będziemy bronić, zapisaliśmy, że Rzeczypospolita jest dobrem wszystkich obywateli. Żeby przypomnieć, że Polska to piękne metropolie: Warszawa, Łódź, Kraków czy Poznań. Ale Polska to też inne piękne, mniejsze miasta. Przyjechaliśmy przypomnieć, że Polska jest wszystkich bez względu na płeć, wyznanie, orientację seksualną, czy zasobność portfela – zaznaczył Biedroń.

Były prezydent Słupska podkreślił, że od kilkunastu lat dwie partie polityczne chcą podzielić Polskę na dwa obozy. – My nie chcemy wojny. My chcemy wspólnie budować Polskę naszych marzeń. My chcemy wspólnoty – wskazał Biedroń. – Polska jest traktowana jak wielki bankomat i żadna partia przez 30 lat naszej niepodległości tego nie zmieniła – mówił, podkreślając, że przez walkę dwóch obozów ignorowane są m.in. prawa kobiet.

- Chcemy głosować za czymś, a nie przeciwko komuś. To jest właśnie ten czas. Czas nowej generacji i regeneracji - zapewnił Biedroń. - Jesteśmy dialogiem, a kłótnie zostawiamy za sobą - wskazał, podkreślając doświadczenie w samorządzie i biznesie.