Konwencja partii Roberta Biedronia. „Naszą największą wartością jest wspólnota”

Poplecznicy byłego prezydenta Słupska spotkali się w niedzielę 3 lutego na warszawskim Torwarze. Konwencję rozpoczęto od części muzycznej. Ze sceny usłyszeliśmy „Ale to już było” , „Imagine” , a na koniec „Odę do radości” . Po tym rozpoczęło się przemówienie lidera nowego ugrupowania. – Musimy zrealizować testament Pawła Adamowicza. Bo wartości, których bronił Paweł, są naszymi wartościami. I te wartości, te marzenia, przywiodły nas dziś tutaj na Torwar, do Warszawy, do centrum naszej stolicy – zaczął Robert Biedroń. – Naszą największą wartością jest wspólnota. Nie chcemy wojny polsko-polskiej. Chcemy dialogu, chcemy szacunku – mówił

– Potrzebujemy wiosny, która odnowi ten ponury krajobraz. Niech nareszcie do tego zimnego kraju przyjdzie wiosna – powiedział Biedroń, nawiązując do nazwy swojego nowego ugrupowania. – Kiedy patrzę na Polskę, po której jeździłem przez ostatnie miesiące, widzę wielu fantastycznych ludzi, miasteczka pełne werwy. A w środku widzę zamarznięty zabarykadowany budynek Sejmu. Musimy to zmienić i wiemy jak to zrobić. Bo jak nie my – to kto? – spytał.

– Przyjechaliśmy tu, by powiedzieć im, że w konstytucji, której zawsze będziemy bronić, zapisaliśmy, że Rzeczypospolita jest dobrem wszystkich obywateli. Żeby przypomnieć, że Polska to piękne metropolie: Warszawa, Łódź, Kraków czy Poznań. Ale Polska to też inne piękne, mniejsze miasta. Przyjechaliśmy przypomnieć, że Polska jest wszystkich bez względu na płeć, wyznanie, orientację seksualną, czy zasobność portfela – zaznaczył Biedroń.

Były prezydent Słupska podkreślił, że od kilkunastu lat dwie partie polityczne chcą podzielić Polskę na dwa obozy. – My nie chcemy wojny. My chcemy wspólnie budować Polskę naszych marzeń. My chcemy wspólnoty – wskazał Biedroń. – Polska jest traktowana jak wielki bankomat i żadna partia przez 30 lat naszej niepodległości tego nie zmieniła – mówił, podkreślając, że przez walkę dwóch obozów ignorowane są m.in. prawa kobiet.

Postulaty Biedronia

– Chcemy głosować za czymś, a nie przeciwko komuś. To jest właśnie ten czas. Czas nowej generacji i regeneracji – zapewnił Biedroń. – Jesteśmy dialogiem, a kłótnie zostawiamy za sobą – wskazał, podkreślając doświadczenie w samorządzie i biznesie. Wśród wymienianych przez Biedronia postulatów znalazły się m.in. wsparcie programów in vitro czy rozdzielenie państwa od Kościoła. – Deklaruję, że do 2035 roku zamkniemy wszystkie kopalnie węgla i będziemy mieli najczystsze powietrze w naszej części Europy – zapewnił ponadto były prezydent Słupska. – Zlikwidujemy fermy zwierząt futerkowych, zabronimy wykorzystywania zwierząt w cyrkach. Zatrzymamy wycinkę drzew – mówił dalej.

Aborcja na żądanie i sytuacja kobiet

– Przerwiemy piekło kobiet i zagwarantujemy im prawo do bezpiecznego przerywania ciąży do 12. tygodnia – zaproponował Biedroń. Zapowiedział też zmianę w dostępie do opieki medycznej. – Każda kobieta musi mieć dostęp do europejskich standardów, także w opiece okołoporodowej. Zagwarantujemy dostęp do bezpiecznej antykoncepcji, w tym także tabletki "dzień po" – wskazał. – Zrobimy też to, do czego odwagi zabrakło poprzednim rządom: zlikwidujemy klauzulę sumienia – dodał. Robert Biedroń zapewnił też, że jego priorytetem jest zapewnienie równości płac kobiet i mężczyzn. – My wierzymy w równość i od lat walczymy o to w organizacjach pozarządowych i na ulicach – dodał.

Więcej żłobków i przedszkoli, zmiany w szkołach

– W Polsce równych szans zapewnimy wszystkim dzieciom miejsca w żłobku i przedszkolu. To powinno być standardem w naszym kraju, a nie luksusem, na który stać niektórych – kontynuował. – Zmienimy szkołę, żeby była bardziej praktyczna, a mniej teoretyczna, a zawód nauczyciela żeby był bardziej opłacalny. Ta praca musi być prestiżem, a nie wiecznym wolontariatem – dodał Biedroń. Wśród jego propozycji znalazły się też: zwiększenie poziomu nauczania j. angielskiego i darmowy internet w całej Polsce. – W ten sposób będziemy wyrównywać szanse, by już żaden polityk nie dzielił naszego kraju na „Polskę A” i „Polskę B” .

Związki partnerskie

– W naszym kraju nie będziemy mówić nikomu, z kim może brać ślub, a z kim nie.Wprowadzimy związki partnerskie i ustawową równość partnerską. Niech szczęściem miłości dzielą się wszyscy, a nie tylko wybrani – zadeklarował.

Emeryci i niepełnosprawni

Nieopodatkowana emerytura minimalna na poziomie 1600 zł dla każdego to kolejna propozycja Roberta Biedronia. – Żeby seniorzy mogli cieszyć się życiem, a nie bać się jutra – tłumaczył polityk. W swoim programie Biedroń zamieścił także rozwiązania dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Renegocjacja konkordatu

Zdaniem Roberta Biedronia zlikwidowany powinien zostać Fundusz Kościelny, a to, co księża zbierają na tace, powinno zostać opodatkowane. – Wycofamy lekcje religii ze szkół, a zwieńczeniem tego powinna być renegocjacja konkordatu – mówił Biedroń. – Jeżeli mówimy, że nie będziemy klęczeli przed biskupami, to tak będzie – dodał.

Wyższa płaca minimalna, rozszerzone 500+

Kolejne propozycje Roberta Biedronia to m.in. zmiany w 500+, żeby program obejmował też pierwsze dziecko i podniesienie płacy minimalnej do 60 proc. średniej krajowej. – Program 500 plus zmienimy tak, by obejmował też pierwsze dziecko i rodziców samodzielnie wychowujących dzieci. Program musi obejmować wszystkie dzieci, a nie tylko te mieszczące się w urzędniczych metryczkach – mówił. – Zagwarantujemy odpartyjnienie spółek skarbu państwa i pełną jawność życia publicznego. Dość już “misiewiczów”, zarabiających setki tysięcy rocznie na państwowych posadach. Wprowadzimy ustawę o jawności wynagrodzeń w sektorze publicznym – zadeklarował Biedroń.

Kilkanaście ustaw na pierwszą kadencję

– Stworzymy Komisję Sprawiedliwości i Pojednania. Rozliczymy tych, którzy dopuścili się naruszenia praw i wolności zapisanych w Konstytucji. Odpowiedzialnych, nawet tych sterujących państwem z tylnego rzędu, postawimy przed Trybunałem Stanu! – mówił polityk. Biedroń zadeklarował, że w pierwszej kadencji jego klub zaproponuje 13 ustaw. Mają dotyczyć w pierwszej kolejności: walki ze smogiem, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, praw kobiet w tym prawa do przerywania ciąży, dostępu do lekarzy specjalistów, likwidacji Rady Mediów Narodowych, likwidacji KRRiT, zmian w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora, jawności wynagrodzeń w sektorze publicznym, kształtowania płacy minimalnej i renegocjacji konkordatu ze Stolicą Apostolską. – Polska musi w końcu stać się państwem świeckim i suwerennym – tłumaczył Biedroń. – Każdy: także polityk i ksiądz musi być w Polsce równy wobec prawa – dodał.

Wiosna

– W Polsce zbyt długo trwa mroźna zima. Naprawdę to musi się skończyć. Czy Polska potrzebuje wiosny? – pytał kilkakrotnie Robert Biedroń. – Stwórzmy nową siłę polityczną, która zmieni oblicze tego kraju i wprowadzi powietrze do tej zatęchłej polityki. Nareszcie zmiana, nareszcie Wiosna – zakończył. – Bo wiosną robi się porządki. Wiosna nikogo nie wyklucza. Czas na wiosnę, ale sam tego nie zrobię. Jest dziś tu ze mną 14 ekspertów i ekspertek, którzy pomagali mi w układaniu razem z wami, tysiącami osób w całej Polsce, w układaniu programu – mówił Robert Biedroń. Były prezydent Słupska przedstawił swoich współpracowników, wśród których znalazł się m.in. dr nauk prawnych Krzysztof Śmiszek, prywatnie partner Biedronia.