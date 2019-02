Lech Wałęsa skrytykował zmarłego Jana Olszewskiego. „Do dzisiaj sprawy by nie załatwiono”

Wpisy dotyczące byłego premiera Jana Olszewskiego pojawiły się na Facebooku i Twitterze Lecha Wałęsy. „O zmarłym nie należy pisać źle i każdemu należy się szacunek – podkreślił Wałęsa. Dla prawdy historycznej jednak ważna jest uczciwa ocena działań ś.p. Premiera RP, Jana Olszewskiego” – stwierdził w pierwszym wpisie Wałęsa.

W kolejnym zaznaczył, że gdyby posłuchał zaleceń rządu Olszewskiego, „wojska sowieckie byłyby w Polsce do końca świata i jeden dzień dłużej” . „Do dzisiaj sprawy by nie załatwiono, tak jak nie załatwiono sprawy wraku z Smoleńska. Poszukajcie depeszy, jaką do mnie wtedy wysłano” – zaapelował.

Premier Jan Olszewski

Jan Olszewski urodził się 20 sierpnia 1930 roku w Warszawie. W okresie II wojny światowej i okupacji był żołnierzem Szarych Szeregów oraz uczestnikiem powstania warszawskiego. W okresie PRL był działaczem opozycji demokratycznej i obrońcą w procesach politycznych. W latach 1991–1992 stał na czele Rady Ministrów, a w latach 1991–1993 i 1997–2005 był posłem na Sejm I, III i IV kadencji. Tworzył i przewodniczył Ruchowi dla Rzeczypospolitej oraz Ruchowi Odbudowy Polski. W latach 1989–1991 i 2005–2006 był członkiem Trybunału Stanu, w latach 2006–2010 doradzał prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. Odznaczony został Orderem Orła Białego.

