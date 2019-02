Były szef MSWiA o dochodzeniu ws. Andruszkiewicza: To rekord Guinessa

– 5 lat prowadzenia postępowania o fałszowaniu podpisów to swoisty rekord sięgający już prawie Księgi Guinnessa. Mam nadzieję, że to śledztwo wyjaśni wszystkie okoliczności, dlaczego to pierwotne tyle trwało i czy nie było tam jakiś działań, które mogły być działaniami o znamionach przestępstwa urzędniczego – powiedział Janusz Kaczmarek.